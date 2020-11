Le champion de la batterie Moto G Power est une évidence à un nouveau prix réduit

Nous pouvons gagner une commission si vous effectuez un achat à partir des liens sur cette page.

Si vous avez besoin d’une autonomie de plusieurs jours et de performances décentes à un prix abordable, il sera probablement difficile de regarder au-delà du Moto G Power. C’était déjà l’un des meilleurs téléphones à petit budget, et avec le Réduction du vendredi noir, la proposition de valeur est devenue encore plus tentante.

Puisqu’il s’agit d’un téléphone d’entrée de gamme, les spécifications n’ont bien sûr rien de révolutionnaire, mais ce qui le distingue du reste du pack est sa cellule gargantuesque de 5000 mAh qui promet trois jours d’utilisation continue.

Pour le prix, le Moto G Power atteint la cible avec la plupart des autres spécifications. Il a le Qualcomm Snapdragon 655 sous le capot, qui est associé à 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Il est équipé d’un écran Full HD + de 6,4 pouces doté d’un trou d’épingle pour loger la caméra frontale 16MP. Le système de caméra arrière offre un capteur principal 16MP, un module ultra grand angle 8MP et un macro shooter 2MP.

Le téléphone affiche également une prise casque 3,5 mm et des haut-parleurs stéréo Dolby.

En bref, si vous avez besoin d’un combiné qui offre une tonne de valeur pour votre argent, le Moto G Power vaut la peine d’être considéré. L’accord expire dans quelques heures, alors ne prenez pas trop de temps!