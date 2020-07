Le célèbre réalisateur britannique Sir Alan Parker, connu pour Evita, Bugsy Malone et Fame, décède à l’âge de 76 ans

Sir Alan Parker, réalisateur de films dont Evita, Bugsy Malone, Midnight Express et Mississippi Burning, est décédé à l’âge de 76 ans. Le réalisateur britannique «caméléon», dont le travail s’étendait sur des genres allant des thrillers aux comédies musicales, est décédé vendredi «des suites d’une longue maladie». Beaucoup de ses films les plus connus ont donné vie à la musique sur grand écran, du célèbre tour de Madonna dans la comédie musicale Andrew Lloyd Webber Evita au film d’album rock Pink Floyd – The Wall. Le travail de Sir Alan a remporté dix-neuf Baftas, dix Golden Globes et six Oscars, et il a reçu la plus haute distinction du film britannique, une Bafta Academy Fellowship, en 2013. Il a également été président du British Film Institute (BFI), Sir Alan a reçu le titre de chevalier pour ses services à l’industrie cinématographique en 2002.De rédacteur en chef à réalisateur de renom Né à Islington en février 1944, Sir Alan a commencé sa carrière en tant que rédacteur publicitaire avant de passer à l’écriture et à la réalisation télévisuelle. publicités, avant de passer au drame avec le film de guerre de la BBC The Evacuees.Catapulté au succès après avoir fait ses débuts en tant que réalisateur de long métrage en 1976 avec la comédie de gangsters Bugsy Malone, plusieurs des œuvres les plus connues de Sir Alan ont été produites en quelques années seulement entre les genres pour le drame de prison de 1978 Midnight Express et la comédie musicale Fame de 1980. Le réalisateur a attribué ses années de travail dans la publicité pour son succès cinématographique ultérieur, reflétant: «Avec le recul, je suis issu d’une génération de cinéastes qui n’auraient pas pu vraiment commencer ailleurs que des publicités, car nous n’avions pas d’industrie cinématographique au Royaume-Uni au Royaume-Uni. le temps… les publicités se sont avérées extrêmement importantes. »Le réalisateur britannique Sir Alan Parker est décédé (Photo: Darrin Zammit Lupi / Reuters) Sir Alan a fait des camées cachées dans plusieurs de ses films, révélant à BFI en 2017:« Je suis en la plupart d’entre eux, je suis gêné de dire. Vous essayez de le faire sans être repéré. » Son apparition dans la comédie musicale Evita en 1996 n’a probablement pas mis beaucoup de pression sur le cinéaste, qui a joué un réalisateur frustré par le mauvais jeu de Madonna. Il a dit plus tard de la star: « Elle est un cauchemar complet et absolu à bien des égards, mais pour moi, elle était un professionnel complet. »Hommages rendus aux Chaires de Feu David Puttnam a rendu hommage en déclarant:« Alan était mon ami le plus âgé et le plus proche, j’étais toujours impressionné par son talent. Ma vie et celle de beaucoup d’autres qui l’aimaient et le respectaient ne seront plus jamais les mêmes. »BFI a déclaré:« Nous sommes profondément attristés d’apprendre que le cinéaste britannique Alan Parker est décédé ce matin. Également ancien président du BFI, ses travaux en tant que directeur comprennent Midnight Express, The Commitments et Angela’s Ashes. »L’Académie des arts et des sciences du cinéma, qui contrôle les Oscars, a écrit:« De la renommée à Midnight Express, deux fois nominé aux Oscars Alan Parker était un caméléon. Son travail nous a divertis, nous a connectés et nous a donné un sens tellement fort du temps et du lieu. Un talent extraordinaire, il nous manquera beaucoup. »Le réalisateur laisse dans le deuil son épouse Lisa Moran-Parker, cinq enfants et sept petits-enfants.

