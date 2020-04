Le casting de «Parks and Recreation» se réunit pour une émission spéciale de financement – betanewsfr

LOS ANGELES (AP) – Les membres originaux de la distribution de «Parks and Recreation» se remettent au travail pour une spéciale de collecte de fonds liée aux coronavirus.

Amy Poehler, Rashida Jones, Aziz Ansari, Nick Offerman et Adam Scott sont parmi les stars de la sitcom à figurer dans l’émission spéciale d’une demi-heure à 20h30. EDT jeudi 30 avril sur NBC.

L’histoire reflète la crise de la vie réelle, Leslie Knope de Poehler s’efforçant de rester en contact avec ses amis tout en observant la distanciation sociale.

« Comme beaucoup d’autres personnes, nous cherchions des moyens d’aider et nous pensions que ramener ces personnages pour une nuit pourrait rapporter de l’argent », a déclaré le producteur exécutif Michael Schur. «J’ai envoyé un e-mail plein d’espoir à la distribution et ils m’ont tous répondu dans les 45 minutes.»

Schur a dit qu’il espère que tout le monde appréciera la spéciale et, comme il l’a dit dans un communiqué, « fait un don! »

Les contributions seront versées au Feeding America’s COVID-19 Response Fund, qui aide les banques alimentaires à servir les membres vulnérables de la communauté, a indiqué NBC. Jusqu’à 500 000 $ de dons effectués jusqu’au 21 mai seront jumelés aux contributions de NBC Universal, de la distribution de la sitcom, des scénaristes et producteurs, et de State Farm et Subaru of America.

« Parks and Recreation », à propos des fonctionnaires idiosyncratiques d’une ville de l’Indiana, a mis fin à sa saison de sept saisons en 2015.

Les autres membres de la distribution participant à l’émission spéciale sont Aubrey Plaza, Chris Pratt, Rob Lowe, Jim O’Heir et Retta. Les invités de la sitcom « L’univers Pawnee peuvent apparaître », a déclaré NBC.

En ligne: http://www.feedingamerica.org/parksandrec