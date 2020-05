Le casting de Paatal Lok, le spectacle étonnant sur la vidéo principale

– Publicité –



La bande-annonce du Paatal Lok qui sortira juste après quelques jours est sortie pour les fans. Et la bande-annonce est vraiment excitante, comme le nom de l’émission est. Pendant ce temps, les fans de l’émission devraient jeter un bref coup d’œil à la distribution de l’émission à venir.

La bande-annonce

Cette émission, Paatal Lok, est produite sous la bannière d’Anushka Sharma’s Clean Slate Films, et la bande-annonce a été publiée hier seulement pour les fans. La bande-annonce de l’émission a donné un aperçu de la façon dont cette série Web néo-noire sera tout en révélant le casting du même nom.

Le détail moulé de Paatal Lok

Neeraj Kabi comme Sanjeev Mehra- Connu pour des films comme Ship of Theseus et Detective Byomkesh Bakshi est l’un des acteurs les plus acclamés par la critique de l’industrie de Bollywood. Il jouera également le rôle de Sanjeev Mehra, qui sera un grand journaliste aux heures de grande écoute.

Jaideep Ahlawat comme Hathiram Choudhary- Jaideep est également un acteur établi dans l’industrie de Bollywood. On l’a vu jouer de très bons rôles négatifs dans des films comme Khatta Meetha et Commando, ce sont de très bons films dans l’industrie de Bollywood. Il jouera le rôle d’un inspecteur Hathiram Choudhary.

Abhishek Banerjee comme Hathoda Tyagi- Abhishek est également acteur, écrivain et directeur de casting. Il a également écrit le scénario de Pari, qui présentait également Anushka Sharma dans le rôle principal, et était également le directeur de casting pour des films comme No One Killed Jessica et bien d’autres. Ici, dans ce spectacle, il incarnera Hathoda Tyagi qui est un criminel à Paatal Lok.

Il y a encore de bonnes personnes et comment pouvons-nous oublier Anushka Sharma, elle jouera un rôle positif ici au Paatal Lok. Donc, pour l’instant, nous devons attendre quelques jours et voyons comment le spectacle est réalisé et comment il obtient la réaction du public après l’avoir regardé.

