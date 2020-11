Le casting de Mank de David Fincher dans les années 90 avait Kevin Spacey, Jodie Foster – / Film

David Fincher est connu pour avoir un très manière particulière de faire les choses. Le cinéaste a fait les gros titres à plusieurs reprises: Oh, Gary Oldman dû faire 100 prises; oh, la production s’est arrêtée à cause du chapeau de Ben Affleck.

Mais de temps en temps, l’un de ces tics empêchera le projet de Fincher de démarrer. Voir: le prochain Mank, qui était un projet passionné de longue date pour Fincher, avec une histoire de développement remontant aux années 90. Le père de Fincher, Jack, a écrit le scénario dans les années 1990, et le cinéaste avait initialement l’intention de le filmer après avoir terminé Le jeu en 1997, mais le projet s’est malheureusement effondré. Mais que seraient les années 90 Mank ont ressemblé? D’une part, il aurait probablement joué Kevin Spacey et Jodie Foster plutôt que Oldman et Amanda Seyfried, A révélé Fincher.

Mank arrive sur Netflix en décembre après un long et ardu voyage. Mais cela aurait probablement pris autant de temps de toute façon, car la vision ambitieuse de Fincher pour le film – en noir et blanc, et tourné dans un style qui imiterait les films de l’âge d’or d’Hollywood – n’aurait été éclairée que par un streamer prenant des risques. comme Netflix. Dans une interview avec Variety, Fincher révèle comment il a failli Mank fait dans les années 90 – puis installé chez Polygram – et avait même commencé à enfermer un casting, lorsque des affrontements avec le studio et d’autres problèmes de production ont condamné le projet:

«Polygram a eu froid aux yeux à cause de toutes sortes de trucs passe-partout vraiment stupides impliquant des accords de production en Amérique centrale. Il aurait fallu tourner le film en couleur, puis le corriger et faire une version noir et blanc. Il s’est complètement effondré.

Fincher était déjà bien dans le casting lorsque la production s’est effondrée, regardant Spacey comme Citoyen Kane scénariste Herman J. Mankiewicz et Jodie Foster dans le rôle de Marion Davies, la maîtresse de longue date de William Randolph Hearst. Les rôles iraient finalement à Oldman et Seyfried, respectivement, dans le prochain Mank.

C’est un autre cas intéressant de «ce qui aurait pu être» – Spacey et Foster étaient deux des stars les plus en vogue à l’époque, régnant aux deux remises de prix et au box-office – donc les années 90 Mank aurait pu être un grand succès. Mais Fincher ne semble pas avoir de regrets sur sa première tentative infructueuse Mank, félicitant Netflix de lui avoir accordé la liberté créative et financière que le modèle théâtral lui avait rarement offerte.

«Je n’ai jamais été aussi heureux de travailler dans un endroit que chez Netflix», a déclaré Fincher. «Ils construisent un référentiel. C’est une bonne chose que les films aient un endroit où exister où vous n’avez pas nécessairement à les pousser dans l’été spandex ou l’hiver d’affliction. C’est une plateforme qui prend toutes sortes de choses. Vous pouvez être un film allemand sombre et sinistre ou une émission d’espionnage israélienne bizarre. Ils les veulent tous.

«Je sais que je ne suis pas un pique-nique», a ajouté Fincher. «Ils veulent des gens qui sont autonomes; ils veulent des gens qui veulent tout déchirer et essayer différentes choses, se présenter au travail et taxer le système.

Mank arrive sur Netflix le 4 décembre 2020.

Articles sympas sur le Web: