Le casting de Lionel Messi fait ses preuves lors de la victoire 4-0 de Barcelone à Majorque

Le retour de l’action en Liga est une source de grand confort pour les fans de football et pour Barcelone en particulier, il n’y a rien de mieux que l’assurance que même dans un monde post-pandémique, Lionel Messi est toujours majestueux.

L’Argentin n’était même pas à plein régime et a dérivé dans et hors du match de samedi soir, mais ses deux passes et un but ont inspiré les Catalans à une victoire 4-0 à Majorque.

Même dans les circonstances actuelles, Messi étant brillant n’est pas exactement une nouvelle.

Certains de ses acteurs de soutien méritent également une reconnaissance, en particulier ceux qui ont un point à prouver pendant la course folle à la ligne d’arrivée de cette saison.

ARTURO VIDAL

Il n’a fallu que 64 secondes à Arturo Vidal pour marquer le premier but de Barcelone lors de la reprise de la saison. Et s’il souhaitait montrer les compétences uniques qu’il offre par rapport aux autres milieux de terrain des rangs du Barça, alors cela a fait l’affaire.

Il a fait irruption dans la surface lorsque Frenkie de Jong a joué le ballon au loin et s’est imposé au défenseur, le musclant pour rentrer chez lui, Jordi Alba pêchant un centre.

C’était un témoignage de son dynamisme et de ce qui le sépare des autres options de milieu de terrain de Quique Setien. Il n’a eu que 45 minutes dans la rencontre pour faire valoir son point de vue, mais cet objectif associé à son jeu incessant de pression et d’énergie a certainement aidé.

Vidal a récemment laissé entendre qu’il avait quitté le Camp Nou cet été, évoquant sa relation avec le patron de l’Inter, Antonio Conte.

Bien qu’il ait marqué son septième but en championnat cette saison, qui correspond à son bilan pour le Bayern Munich lors de la saison 2016/17, son meilleur record, les fans du Barça ont toujours des réserves à propos de l’athlète de 33 ans.

Ce n’est pas tant son niveau de performance mais son style général qui peine à être apprécié par le soutien de Blaugrana. Il a encore 10 matchs pour les gagner.

MARTIN BRAITHWAITE

Barcelone a déclenché la controverse en déclenchant la clause de libération de 18 millions d’euros de Martin Braithwaite à Leganes pour lui faire une « signature d’urgence » en février avec Ousmane Dembele face à un autre sort prolongé en marge et Luis Suarez également blessé.

Après l’interruption de la saison, Suarez a récupéré tandis que Dembele est proche d’un retour, mais le Français ne serait pas éligible pour le reste de la saison selon les règlements. Ces attentes sont désormais élevées pour Braithwaite, qui doit prouver qu’il mérite son maillot de Barcelone en tant que membre clé de l’équipe plutôt que de combler un écart lors d’une crise de blessures.

Commençant à gauche contre Majorque, il a pris le temps de trouver ses pieds mais a finalement renforcé sa demande d’une place de départ, même si Suarez a pris le terrain plus tard. Il a été impliqué dans des attaques prometteuses et a superbement marqué son premier but pour le club.

Il apporte une nouvelle dynamique à l’attaque et ce qui fonctionne aussi en sa faveur, c’est la mauvaise sortie d’Antoine Griezmann. Le vainqueur de la Coupe du monde de France a l’air vivant mais hors de propos depuis sa signature de 120 millions d’euros en été et le redémarrage n’a pas apporté de changement sur ce front.

RONALD ARAUJO

Barcelone semble éternellement à la recherche d’un défenseur central et cet été ne semble pas différent. Gerard Pique continue de diriger l’arrière-garde, mais Setien a besoin d’alternatives à l’homme de 33 ans au-delà de Clement Lenglet, qui s’est révélé un partenaire stable.

Le Français a été suspendu pour ce match et avec Samuel Umtiti, sujet aux blessures, qui n’était pas à 100% en forme non plus, Ronaldo Araujo a obtenu un premier départ.

Le joueur de 21 ans a saisi l’opportunité avec brio. Il avait l’air calme à l’arrière et assuré de tout ce qu’il faisait. Il a failli monter sur la feuille de match également quand il a frappé la croix percée de Messi sur le poteau.

C’était en contraste avec son premier affichage en octobre dernier quand il a remplacé Jean-Clair Todibo lors d’une victoire 4-0 sur Séville et a été expulsé seulement 14 minutes plus tard.

Avec Todibo maintenant à Schalke en prêt et en vente, Araujo a l’occasion de prouver son courage et de s’établir comme une option viable au centre-arrière.

