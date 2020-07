Le casting de ‘Glee’ dit au revoir à Naya Rivera après avoir retrouvé son cadavre

Après plusieurs jours de recherche du corps de Naya Rivera après sa disparition dans le lac Piru, une réserve naturelle située dans le sud de la Californie, son corps a été retrouvé sans vie le lundi 13 juillet, confirmant l’issue fatale que beaucoup attendaient déjà après les autorités L’actrice était présumée décédée le 10. Confirmé la mort de la personne qui a donné la vie à Santana dans ‘Glee’, la distribution de cette série a dit au revoir à celle qui était son partenaire via les réseaux sociaux. Heather Morris n’a publié aucun message, mais a été très attentive à l’affaire en tout temps, et il a même proposé de participer à la recherche sous-marine de Rivera pour son corps.

Distribution de ‘Glee’

L’actrice Jane Lynch, qui a donné la vie à l’entraîneur Sue Sylvester, a dit au revoir à l’actrice en postant: « Reste tranquille, Naya. Quelle force tu étais. Amour et paix pour ta famille. » Pour sa part, qui a joué Sugar Motta dans plusieurs saisons de cette fiction, l’interprète Vanessa Lengies, a envoyé le message suivant: « Tellement de douleur aujourd’hui. Reconnaissant pour notre amour et notre connexion. Serrant tout le monde très fort. Famille pour la vieEt Josh Sussman, qui a joué Jacob Ben Israel, s’est limité à s’assurer qu’elle nous manquerait: « Vous nous manquerez beaucoup. »

D’autres actrices ont préféré Instagram pour montrer leurs condoléances, comme les cas de Becca Tobin et Jenna Ushkowitz. Le premier d’entre eux a publié un cadre de la série dans lequel la gentillesse de Rivera quand elle a rejoint le casting est racontée: « J’ai rejoint le casting de » Glee « dans la troisième saison et, en tant que nouveau venu, j’ai été intimidé et terrifié » Cependant, « elle m’a invité à des fêtes et des réunions et était toujours là pour donner des conseils. C’était une superstar qui n’avait rien à gagner à être gentille avec la nouvelle fille.Mais c’était et cela a changé toute l’expérience. Je serai toujours reconnaissant à cette belle humaine. Mon cœur va à sa famille et à son doux garçon « , publie l ‘actrice.

« Nous prendrons soin de Josey »

Jenna Ushkowitz, l’actrice qui a donné vie à Tina Cohen-Chang, a envoyé ce message à son partenaire via son réseau social: « Naya, tu étais une force, et tout le monde autour de toi le savait et ressentait la lumière et la joie qui il a émané lorsque vous êtes entré dans une pièce. » De plus, il se souvient d’avoir partagé « rire, Martinis et secrets » et conclut: « Vous méritiez le monde et nous veillerons à ce que Josey et votre famille le ressentent tous les jours. Tu me manques déjà ».

