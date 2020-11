Le capitaine Omar Mascarell est resté pour combattre

Derrière Schalke 04 se cache un début de saison souterrain. Néanmoins, le capitaine Omar Mascarell ne regrette pas d’être resté fidèle aux Royal Blues et croit en une issue positive pour la saison en cours.

« Nous sommes dans une situation difficile. Notre départ a été mauvais, mais nous sommes une bonne équipe avec beaucoup de qualité. Maintenant, nous devons amener la mentalité dans l’équipe, alors je serai de bonne humeur », a déclaré le milieu de terrain espagnol dans une interview. apparaîtra également en partie sur ses canaux de médias sociaux mercredi.

Les Royal Blues sont à la 17e place avec seulement trois points après sept journées de match de Bundesliga, le pire début de saison de l’histoire du club. Mascarell aurait pu faire plus simple. Il y a quelques semaines, le joueur de 27 ans avait plus d’une option pour changer.

S04: Mascarell a décidé de ne pas changer de dernière minute

Selon les informations de SPOX et Goal, plusieurs représentants de la Bundesliga et d’autres ligues européennes avaient contacté Schalke pour signer le pied de page droit. Surtout, Hertha BSC a annoncé ses services jusqu’à la fermeture du mercato le 5 octobre.

Bien que l’équipe Schalke ne semble pas opposée à une vente en raison de sa situation financière difficile, une «évasion» de Gelsenkirchen n’était pas une option pour Mascarell.

Mascarell: « Schalke le club avec lequel je veux être »

« Schalke est le club dans lequel je veux être et rester », dit-il. « J’adore le club et les fans. Cela me rend très fier et heureux de diriger cette équipe sur le terrain en tant que capitaine. » La responsabilité est « énorme », mais: « Je veux vraiment montrer que je suis la bonne personne pour ce poste ».

Le pied droit formé au Real Madrid est passé chez les écuyers en 2018 pour dix millions d’euros. Il avait auparavant joué pour l’Eintracht Francfort pendant deux ans et remporté la Coupe DFB. A S04, Mascarell est toujours sous contrat jusqu’en 2022.

Omar Mascarell dans un profil