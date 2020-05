Le capitaine des Rabbitohs Adam Reynolds exhorte les médias à donner de l’espace à Latrell Mitchell

Le capitaine du sud de Sydney, Adam Reynolds, a lancé une défense passionnée de la star de la LNR Latrell Mitchell, comparant l’examen médiatique qui l’entoure à celui subi par Michael Jordan.

Le documentaire ESPN « The Last Dance » montre la légende des Chicago Bulls Jordan aux prises avec une attention écrasante des médias au cours de ses dernières années dans la NBA, et Reynolds craint que quelque chose de similaire ne se produise avec Mitchell.

Le jeune homme de 22 ans a été au centre d’une tempête médiatique après avoir été reconnu coupable d’avoir violé les lois sur la distanciation sociale le mois dernier.

C’était le dernier d’une série de controverses entourant Mitchell après ses négociations de contrat de haut niveau, la publicité de la LNR et son passage à l’arrière.

Reynolds a déclaré que Mitchell, qui a un nouveau-né à la maison, a été « harcelé » par des journalistes à son domicile et avertit qu’il pourrait faire des ravages sur l’une des étoiles les plus brillantes de la LNR.

« Je ne m’inquiète pas qu’il quitte le jeu, il a une grande famille et un grand soutien autour de lui, mais à la fin de la journée, c’est un être humain et si vous continuez à le frapper et à le poursuivre partout où il va, ça peut avoir un effet sur n’importe qui « , a déclaré Reynolds mercredi.

« C’est arrivé à Michael Jordan et il est au sommet de tous les sports.

« Latrell est un jeune enfant, ouais il a fait des erreurs mais il vient ici tout pétillant et il est constamment scruté par les médias, ce qui je pense est injuste. »

La superstar des Rabbitohs de Sydney Sud Latrell Mitchell. (Getty)

Reynolds a déclaré que même s’il comprenait que la jeune star de Test and Origin était un joueur de haut niveau, il pensait que Mitchell méritait de l’espace et de l’intimité dans sa propre maison.

« Si c’était un autre joueur dans sa situation, ils ne seraient pas en première page du journal, c’est simplement parce qu’il s’appelle Latrell Mitchell », a déclaré Reynolds.

« Je ne pense pas qu’il soit juste que des journaux ou autres se présentent à sa porte et le harcèlent chez lui.

« Il n’y a pas d’intimité là-dedans et je pense que cela traverse la frontière. »

Reynolds et Mitchell faisaient partie des trois joueurs de Rabbitohs qui se sont vu refuser l’accès à Redfern Oval lundi et ont envoyé des tests COVID-19, qui ont donné des résultats négatifs.

Les Rabbitohs ont repris l’entraînement en groupes de 10 mercredi et Reynolds a déclaré que Mitchell était d’humeur « positive ».

