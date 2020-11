Le capitaine de la Lazio Ciro Immobile testé négatif

Dans l’affaire des tests corona éventuellement manipulés à la Lazio Rome, le capitaine Ciro Immobile et son coéquipier Lucas Leiva ont été testés négatifs. Le joueur de la Lazio Thomas Strakosha a livré un résultat positif à l’enquête ordonnée par le parquet.

Le parquet enquête sur Massimiliano Taccone, responsable d’un laboratoire à Avellino, qui a testé vendredi les professionnels de la Lazio pour le virus corona avant le match de Serie A face à la Juventus (1-1). Taccone est soupçonné d’avoir manipulé les résultats des tests afin de permettre à l’ancien Dortmund Immobile et aux autres joueurs de participer au match.

La police a fouillé la zone d’entraînement dans le Latium ces derniers jours. Tous les documents relatifs aux tests corona que l’association avait effectués ces dernières semaines ont été confisqués. Les enquêteurs visent principalement les tests d’Immobile.

Le 27 octobre, l’ancien attaquant du BVB a été testé positif au virus corona avec Strakosha et Leiva avant le match de Ligue des champions à Bruges. Les trois joueurs de la Lazio ont ensuite été exclus du match.

Trois jours plus tard, peu de temps avant le duel de championnat au FC Turin, la Lazio elle-même a commandé des tests corona – au laboratoire d’Avellino. Les trois joueurs ont été testés négatifs, Immobile et Lucas ont utilisé contre Turin. Immobile a même marqué un but crucial pour la victoire 4-3 de la Lazio.

Un autre test de l’UEFA a eu lieu trois jours plus tard avant le match de la Lazio contre le Zenit Saint-Pétersbourg en Ligue des champions. Immobile, Strakosha et Leiva ont de nouveau été testés positifs et ont dû rester à la maison. La Lazio a alors commandé un autre test: Immobile, Strakosha et Leiva ont été testés négatifs.

En attendant, la Serie A souhaite passer aux tests centralisés du COVID-19.