Le capitaine de Brescia dit que son équipe s’oppose à la reprise de la Serie A

ROME – Avec son équipe basée dans la région de Lombardie où près de 15 000 personnes sont mortes du coronavirus, le capitaine de Brescia Daniele Gastaldello a déclaré que toute son équipe s’oppose à la reprise de la saison de football de Serie A.

« A Brescia, nous avons tous été touchés », a déclaré Gastaldello au quotidien italien La Repubblica dans une interview publiée jeudi. « Nous connaissons tous quelqu’un qui a été directement touché par la tragédie. Nous avons réalisé à quel point il suffit de ruiner une famille. »

Alors que la plupart des clubs de la ligue italienne reprennent la formation sur une base individuelle cette semaine, la dernière place Brescia est l’un des récalcitrants.

« Nous ne nous sentons pas en sécurité. Ils nous demandent de reprendre l’entraînement et de retourner sur le terrain tout de suite, concentrant 12 matchs en 1 mois et demi. Cela met en jeu la sécurité de tous les joueurs », Dit Gastaldello. « Je parle pour moi et pour mes coéquipiers. Si le prix de la reprise nous blesse gravement, cela n’en vaut plus la peine.? Nous avons peur. »

Huit joueurs de Serie A se sont révélés positifs pour le virus lors des tests de pré-entraînement cette semaine: un à Turin, trois à la Fiorentina et quatre à la Sampdoria.

Gastaldello a déclaré que lui et ses coéquipiers n’avaient jamais été testés pour le virus pendant le verrouillage national en Italie, donc « nous saurons si nous ne l’avons eu qu’une fois qu’ils nous ont testés avant de s’entraîner ».

Le président de Brescia, Massimo Cellino, a menacé le mois dernier de perdre les matchs restants de Brescia si la saison reprenait – et il a dit que cela n’avait rien à voir avec le fait d’éviter la relégation.

Gastaldello a fait écho à une déclaration d’un autre club menacé de relégation, Eibar en Espagne, qui a dit qu’il avait « peur » de rejouer.

« Oui, nous avons peur. Nous sommes tous exposés, pas seulement les joueurs, mais aussi les gestionnaires de l’équipement, les physiothérapeutes, les massothérapeutes », a déclaré Gastaldello. « Tout le monde entre inévitablement en contact. »

Les responsables du football ont émis l’idée de retirer les équipes de leurs familles dans un environnement clos pour conclure la saison, ou d’organiser tous les matches dans le centre et le sud de l’Italie, les plus éloignés des points chauds du virus.

« Cela n’a pas de sens. C’est contre nature », a déclaré Gastaldello. « Nous sommes des professionnels mais nous sommes aussi des êtres humains. Nous avons des femmes et des enfants. »

Il y a cependant des joueurs d’autres équipes qui semblent impatients de reprendre.

« Un nouveau départ, un pas en avant », a écrit mercredi le centre de la Juventus Leonardo Bonucci sur Instagram après son retour à l’entraînement. « De petites choses qui nous permettent de regarder l’avenir positivement. »

Gastaldello a également suggéré qu’une décision du gouvernement de dernière minute dimanche d’autoriser les clubs à reprendre l’entraînement cette semaine sur une base individuelle « n’était pas juste » car cela avait pour résultat que certaines équipes commençaient avant d’autres.

« Nous aurions tous dû commencer à l’unisson », a-t-il déclaré.

La formation complète de l’équipe devrait reprendre le 18 mai, selon les directives du gouvernement, bien qu’aucune décision n’ait encore été prise concernant la reprise des matchs.

Le Premier ministre italien Giuseppe Conte a déclaré qu’il prévoyait de rencontrer tous les acteurs du football pour discuter de la situation. Pendant ce temps, les autorités du football ont discuté de la révision de leur protocole de santé lors d’une réunion avec le groupe de travail sur le virus du gouvernement jeudi – mais sans prendre de décision.

Il reste 12 tours en Serie A, plus quatre matches qui ont été reportés du 25e tour. De plus, les demi-finales de la Coupe d’Italie ont été interrompues après les matches aller. La ligue a été suspendue le 9 mars, lorsque le gouvernement a ordonné un verrouillage national.

Gastaldello se lasse des discussions constantes sur ce qu’il faut faire de la saison.

« Celui qui a le pouvoir de décider », at-il dit, « devrait décider ».