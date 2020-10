Le candidat à la présidentielle Victor Font espère le retour des légendes du club

FC Barcelone – Juventus Turin 3: 1: Les formations de la finale CL 2015

© imago images / VI Images 1/33 La Juventus accueillera le FC Barcelone aujourd’hui pour la deuxième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions (21 h en direct sur DAZN). Nous revenons sur la finale de la CL 2015, que le Barça a remportée 3-1 contre la Juve à Berlin – les alignements à partir de là.

2/33 JUVENTUS TURIN – TOR – Gianluigi Buffon: Grande Gigi n’a toujours pas le trophée CL dans sa somptueuse collection de trophées. En finale contre le Barça, il a dû sortir le ballon de la porte après seulement quatre minutes. Paré fort contre Alves à la 13e minute.

© imago images / Mika Volkmann 3/33 DÉFENSE – Stephan Lichtsteiner: Je dois faire face à Neymar de son côté. A joué le ballon avec sa main à la 8e minute, mais selon les règles de l’époque, ce n’était pas encore une pénalité. Introduit l’intérim 1: 1.

© imago images / Domenic Aquilina 4/33 Andrea Barzagli: En fait, n’a joué que lorsque la Juve a joué en défense avec trois arrière. Mais à cause du muscle du mollet déchiré de Giorgio Chiellini, les trois arrières n’étaient pas une option et il y avait de la place pour Barzagli dans les quatre derniers.

5/33 Leonardo Bonucci: En plus de Barzagli (34 ans à l’époque), un vrai jeune dans l’équipe oldie de la Juve à l’âge de 28 ans. À 30,4 ans, la Juve était la deuxième équipe la plus âgée d’une finale de CL. Bonucci a fait un travail solide ce soir-là.

© imago images / PanoramiC 6/33 Patrice Evra: M. I Love This Game n’avait pas envie de rire ce 6 juin. Concourir contre Messi en finale CL n’est pas non plus le meilleur travail. A joué pour la Juve jusqu’en 2017 avant de jouer à l’OM et à West Ham.

7/33 MITTELFELD – Andrea Pirlo: Le champion du monde 2006 n’est pas entré en jeu lors de la finale contre le Barca et a rarement été en mesure de se libérer du pressage du Barca. C’était le dernier match de la vieille dame pour le vétéran. Il est ensuite passé à la MLS.

© imago images / Domenic Aquilina 8/33 Claudio Marchisio: Le joueur de longue date de la Juve a livré un match décent, après 25 minutes, il l’a essayé à distance. Son tir d’environ 23 mètres a été stoppé à mi-gauche au-dessus de la barre transversale. Il a initié le 1: 1 avec une passe au talon.

© imago images / PanoramiC 9/33 Paul Pogba: Le Français n’avait que 22 ans à l’époque. Il ne pouvait pas faire de grands accents contre le Barça. Après 41 minutes, il avait déjà été averti par un carton jaune. En 2016, il a dit au revoir à Turin et a déménagé à ManUnited.

10/33 Arturo Vidal: Le futur joueur du Barca a passé une très mauvaise soirée. Complètement sur-motivé, il a décroché le carton jaune après seulement 11 minutes et n’a jamais trouvé l’accès au match. C’était aussi son dernier match pour la Juve. Les Bavarois ont appelé.

© imago images / Gribaudi / ImagePhoto 11/33 ATTAQUE – Carlos Tevez: Tevez a également quitté la Juventus après la finale. L’Argentin est retourné dans son premier club professionnel, Boca Juniors. Son tir à la 55e minute a forcé Ter Stegen à effectuer un arrêt brillant et a finalement conduit au match nul 1-1 pour la Juve.

12/33 Alvaro Morata: L’Espagnol a égalisé pour les Bianconeri. Morata a coulé le rebond de Ter Stegen dans le filet. Dans l’ensemble, un match solide pour le numéro neuf, qui est actuellement prêté à la Juventus à nouveau.

13/33 C’est à quoi ressemblait le onze de départ de la Juventus d’un point de vue tactique.

© imago images / Newspix 14/33 JOUEUR DE REMPLACEMENT – Roberto Pereyra (79e pour Vidal): L’Argentin a déménagé à l’Udinese en Italie en 2011 et à la Juve en 2014 en prêt. En 2015, la vieille dame a payé 15 millions d’euros pour lui, et un an plus tard, il est allé à Watford.

© imago images / DeFodi 15/33 Fernando Llorente (85e pour Morata): A terminé 92 matchs à la Juve en deux ans et a commencé 68 fois – pas en finale CL. Ses onze minutes dans les phases finales ont été les dernières sous le maillot de la Juve. Déménagé à Séville.

© imago images / PanoramiC 16/33 Kingsley Coman (89e pour Evra): Le cinquième des 14 joueurs qui ont disputé la finale qui a quitté la Juve après la finale. Le roi Coman a d’abord été prêté, puis définitivement au Bayern. En 2020, il devrait marquer le but gagnant lors d’une finale CL.

© imago images / HochZwei / Syndication 17/33 ENTRAÎNEUR – Massimiliano Allegri: Ce n’était que sa deuxième année en tant qu’entraîneur de la Juve. En 2017, il menait à nouveau son équipe en finale, toujours sans succès (1: 4 contre le Real). Pourtant, l’époque de la Juve d’Allegri a été un succès complet: 6 titres de champion, 4 victoires en coupe.

18/33 FC BARCELONE – TOR – Marc-Andre ter Stegen: Un an plus tôt, il est venu aux Catalans de Mönchengladbach. Et déjà il avait le pot de poignée dans ses mains. Pendant ce temps aux côtés de Messi LA superstar du Barça.

19/33 DÉFENSE – Dani Alves: Échec à la 13e minute juste lors du défilé de monstres de Buffon. Un an après avoir remporté la finale, il est passé à la Juventus, puis au PSG et en 2019 au Sao Paulo FC – une carrière incroyable.

© imago images / Pro Shots 20/33 Gerard Pique: Maintenant, ça fait des années, à cette époque sans aucun doute l’un des meilleurs défenseurs centraux du monde. Il avait son but sur la tête en finale, mais a mis le ballon juste au-dessus.

© imago images / Chai vd Laage 21/33 Javier Mascherano: Avant le match nul 1-1 contre Tevez, autrement fort et l’un des piliers du succès du Barça. Après un intermède en Chine, Mascherano joue désormais pour les Estudiantes en Argentine.

22/33 Jordi Alba: Offensif et toujours une véritable arme dans le match du Barca aujourd’hui. Défensivement, il avait ses problèmes avec Morata. Néanmoins, c’était suffisant pour son seul titre CL à ce jour.

23/33 MITTELFELD – Sergio Busquets: Il était déjà présent lors des triomphes de la Ligue des champions en 2009 et 2011. Les champions du monde et d’Europe de la jeunesse du Barca sont actuellement 585 matchs de compétition pour le Barca – incroyable.

24/33 Ivan Rakitic: J’ai eu la préférence sur Xavi. Il n’a fallu que pousser après quatre minutes et un beau coup des Catalans. C’était le troisième but le plus rapide d’une finale de CL à ce jour.

© imago images / Mika Volkmann 25/33 Andres Iniesta: Encore une fois, il a prouvé son incroyable anticipation et sa vue d’ensemble avec le premier succès. Après cela, c’était le pôle dormant au milieu de terrain. Je n’ai pas commis d’erreur et a été nommé Homme du match.

26/33 ATTAQUE – Lionel Messi: L’Argentin a été directement impliqué dans une multitude d’accords avec le Barça. Il a préparé le 2-0, il ne devrait pas réussir dans son propre but. C’était son quatrième triomphe en CL avec le Barca alors que Messi y était de retour en 2006.

27/33 Neymar: MSN livré, Neymar était également en feu en finale! Il a marqué le but pour faire 3-1, il avait déjà marqué auparavant. Son but à la 72e minute a été retiré en raison d’un handball.

28/33 Luis Suarez: Chassé du tribunal en 2020, superstar incontestée en 2015. Il a échangé le plus rapide à la 68e minute et a pris une avance de 2-1 à environ six mètres.

29/33 C’est ainsi que le Barça jouait à l’époque – avec la redoutable ligne d’attaque MSN.

© imago images / Cordon Press / Miguelez Sports 30/33 JOUEUR DE REMPLACEMENT – Xavi (78e pour Iniesta): C’était la dernière apparition de la légende sous le maillot du Barca. Son 900e match professionnel, son 151e match CL – un record!

© imago images / PanoramiC 31/33 Jeremy Mathieu (90 + 1): Au cours des trois années passées au Barça, il a été utilisé comme remplaçant 91 fois. Les Français ont également obtenu quelques minutes contre la Juve. A terminé sa carrière en juillet 2020.

© imago images / PanoramiC 32/33 Pedro (90 + 6 pour Suarez): Pour lui, c’était le dernier match du Barça ou c’était les dernières secondes. Pedro avait disputé 321 matchs de compétition pour les pros du Barca. En 2015, il a déménagé à Chelsea, maintenant avec la Roma.