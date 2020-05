Le Cabinet national publie les 15 principes des principaux codes et le sport communautaire doit suivre la LNF AFL

Le Cabinet national aurait révélé 15 principes pour les codes et le sport communautaire à respecter dans l’espoir de faire un retour au milieu de l’épidémie de coronavirus.

Le ministre australien de la Jeunesse et des Sports, Richard Colbeck, a annoncé une étape détaillée étape par étape nécessaire pour une reprise, qui s’avérera cruciale pour les codes majeurs AFL et NRL dans leurs offres respectives pour ramener le footy en direct.

Le document devrait être officiellement publié plus tard dans la journée.

Fox Sports obtenu une copie des principes:

1. La reprise des activités sportives et récréatives peut apporter de nombreux avantages sanitaires, économiques, sociaux et culturels à la société australienne issue de l’environnement COVID-19.

2. La reprise des activités sportives et récréatives ne devrait pas compromettre la santé des individus ou de la communauté.

3. La reprise des activités sportives et récréatives sera fondée sur des informations objectives sur la santé afin de garantir qu’elles sont menées en toute sécurité et ne risquent pas d’augmenter les taux de transmission locaux de COVID-19.

4. Toutes les décisions concernant la reprise des activités sportives et récréatives doivent être prises en se référant soigneusement à ces principes nationaux après consultation étroite des autorités fédérales, des États / Territoires et / ou des autorités locales de santé publique, selon le cas.

5. Le «Cadre pour redémarrer le sport dans un environnement COVID-19» de l’AIS fournit un guide pour la réintroduction du sport et des loisirs en Australie, y compris le sport de haut niveau. Le cadre AIS tient compte des différences entre le sport avec et sans contact et l’activité intérieure et extérieure. Bien que les trois phases A, B et C du cadre AIS fournissent un guide général, les juridictions individuelles peuvent fournir des conseils sur le moment de l’introduction de divers niveaux de participation sportive en ce qui concerne l’épidémiologie locale, les stratégies d’atténuation des risques et les capacités de santé publique.

6. À ce jour, les données internationales suggèrent que les activités de plein air constituent un cadre à moindre risque pour la transmission du COVID-19. Il n’y a pas de bonnes données sur les risques de l’activité sportive en intérieur mais, à l’heure actuelle, le risque est supposé être plus élevé que pour l’activité sportive en plein air, même avec des mesures d’atténuation similaires.

7. Toutes les personnes qui participent au sport et aux loisirs et y contribuent seront prises en compte dans les plans de reprise, y compris celles de haut niveau / professionnel, celles de niveau compétitif communautaire et celles qui souhaitent profiter du passif (sans contact). ) sports et loisirs individuels.

8. La reprise des activités sportives et récréatives communautaires devrait se dérouler par étapes, avec une phase initiale d’activités en petits groupes (10), y compris l’entraînement / la compétition par contact complet dans le sport. Les juridictions individuelles détermineront la progression à travers ces phases, en tenant compte de l’épidémiologie locale, des stratégies d’atténuation des risques et des capacités de santé publique.

une. Cela comprend la reprise du sport en plein air pour enfants avec des mesures de distance physiques strictes pour les participants non sportifs tels que les parents.

b. Cela comprend la reprise des activités récréatives de plein air, y compris (mais sans s’y limiter) l’entraînement personnel en plein air et les camps d’entraînement, le golf, la pêche, la marche dans la brousse, la natation, etc.

9. L’atténuation des risques considérablement améliorée (y compris l’évitement et l’éloignement physique) doit être appliquée à toutes les activités intérieures associées aux codes sportifs de plein air (par exemple, les salles de club, les installations d’entraînement, la gymnase, etc.).

10. Pour les organisations sportives de haut niveau et professionnelles, le régime sous-tendu dans le cadre AIS est considéré comme une norme de base minimale devant être respectée avant la reprise de l’entraînement et du match play, notant que la plupart des sports et des participants opèrent actuellement au niveau A de l’AIS. Cadre.

11. Si les organisations sportives demandent des dérogations spécifiques afin de reprendre leurs activités, en particulier en ce qui concerne les compétitions, elles sont tenues de s’engager avec, et si nécessaire, d’obtenir l’approbation des États / Territoires respectifs et / ou des autorités locales de santé publique concernant des mesures supplémentaires pour réduire le risque de propagation du COVID 19.

12. En tout temps, les organisations sportives et récréatives doivent répondre aux directives des autorités de santé publique. Les épidémies localisées peuvent obliger les organisations sportives à restreindre à nouveau leurs activités et ces organisations doivent être prêtes à réagir en conséquence. La détection d’un cas positif de COVID-19 dans un club ou une organisation sportive ou récréative se traduira par une réponse de santé publique standard, qui pourrait inclure la mise en quarantaine d’une équipe entière ou d’un grand groupe, et des contacts étroits, pendant la période requise.

13. Les risques associés aux grands rassemblements sont tels que, dans un avenir prévisible, les sports d’élite, s’ils sont recommencés, devraient le faire dans un environnement sans spectateurs avec le personnel de soutien minimum disponible pour soutenir la compétition. Les activités sportives et récréatives communautaires devraient limiter le nombre de personnes présentes au minimum requis pour soutenir les participants (par exemple, un parent ou un tuteur par enfant si nécessaire).

14. L’environnement sportif (sites d’entraînement et de compétition) doit être évalué afin de s’assurer que des précautions sont prises pour minimiser les risques pour ceux qui participent au sport et ceux qui assistent à des événements sportifs en tant que spectateurs (où et quand cela est autorisé).

15. La sécurité et le bien-être de la communauté australienne seront la priorité dans toute décision ultérieure et spécifique concernant la reprise du sport, qui sera examinée par le Comité des sports et de la santé COVID-19.