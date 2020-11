Le BVB ne prévoit probablement pas de débuts dans le XI de départ pour Youssoufa Moukoko

Youssoufa Moukoko devra probablement attendre un peu plus longtemps pour ses onze de départ au Borussia Dortmund. Comme le Journal photo rapports, BVB et l’entraîneur Lucien Favre ne prévoient initialement que de courtes apparitions pour le jeune attaquant qui a récemment eu 16 ans.

Moukoko ne doit « pas être brûlé », précise le rapport en question. Le plus jeune professionnel de Bundesliga de l’histoire a fait ses débuts en compétition il y a une semaine lors de la victoire 5-2 de Dortmund sur le Hertha BSC.

Là, Moukoko est entré à la 85e minute pour le vainqueur du match Erling Haaland (4 buts) et a ensuite été anobli par le jeune Norvégien (20 ans) comme le « plus grand talent du monde » dans le football.

Une semaine plus tard, Moukoko est entré sur le terrain à la 67e minute lors de la défaite 2-1 du BVB contre le 1. FC Köln, faisait partie de l’offensive finale de Dortmund et était impliqué dans la création du but de Thorgan Hazard.

Ainsi, bien qu’il ait fait bonne impression, le décevant Haaland a ensuite reçu une réprimande de l’entraîneur Lucien Favre après que l’attaquant vedette ait eu deux bonnes occasions d’égaliser – l’une d’entre elles dans le temps d’arrêt. « Erling n’a pas assez bougé, a fait trop peu de courses en profondeur », a déclaré Favre après le match. ZDF.

Haaland sera à nouveau tête de série contre la Lazio en Ligue des champions (à partir de 21 heures dans LIVETICKER), mais Moukoko est également éligible pour jouer dans la catégorie reine et pourrait faire ses débuts en CL mercredi soir. Là aussi, il serait le plus jeune joueur de l’histoire de la CL.