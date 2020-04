Le buste d’armure de Fallout Power revient dans le désert avec des têtes de jeu

Fallout 76 vient de lancer son expansion tant attendue des PNJ. Cela donne enfin aux joueurs la possibilité de faire des quêtes et des aventures que nous voulions depuis le premier jour. Il n’est pas surprenant de voir des objets de collection apparaître après le lancement alors que la franchise reprend de la vigueur. Cette fois, le buste Fallout T-45 Power Armor grandeur nature de Gaming Heads de 2018 est apparemment de retour. Les précommandes ont récemment fait leur apparition sur Entertainment Earth, un objet de collection limité à 500 pièces. Le buste mesure 30 pouces de hauteur et présente de grandes quantités de détails qui capturent parfaitement l’armure du jeu. La lampe frontale sur le buste Fallout est également à LED et s’allume. La statue T-45 Power Armor est également très robuste car elle se montre à 52 livres.

Tout fan de Fallout rendrait n’importe quel fan heureux en ramenant le désert à la maison. Le buste Fallout T-45 Life Size Power Armor est au prix de 1299 $. Comme mentionné précédemment, ce buste est limité à seulement 500 pièces, vous devez donc agir à nouveau rapidement. Ce n’est pas souvent que les précommandes pour des objets de collection en édition limitée comme celle-ci reviennent. Alors faites le saut dans le désert et amenez votre collection Fallout à un nouveau niveau atomique. La pièce grandeur nature devrait sortir en octobre 2020 et les précommandes sont en direct et vous pouvez les trouver ici.









« Avec près de 35 pouces de large x et 30 pouces de hauteur x 19 pouces de long, cet imposant buste à l’échelle 1: 1 de l’emblématique T-45 Power Armor est produit en édition limitée à 500 exemplaires. The Fallout: T-45 Le buste Power Armor Life Size est entièrement fabriqué en résine polystone et peint à la main pour capturer toutes les subtilités du casque et du buste T-45 Power Armor dans des détails exceptionnels. Le buste est doté d’une lampe frontale à DEL blanche fonctionnant sur batterie. Assurez-vous de choisir un endroit solide pour l’afficher, car le buste grandeur nature T-45 Power Armor pèse plus de 52 livres. «

