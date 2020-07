Le bug de Windows 10 déclenche la boucle de mise à jour du pilote: comment l’empêcher

En plus des fonctionnalités et des mises à jour cumulatives, Windows Update sur Windows 10 est également responsable de l’installation des pilotes pour les composants tels que l’affichage, Bluetooth, audio et les périphériques connectés.

Windows 10 offre une expérience de mise à niveau fluide pour la plupart des utilisateurs, mais il y a cette petite interruption où vous ne pouvez pas utiliser Windows Update lorsque le processus est en proie à des problèmes.

Après la publication de la mise à jour de Windows 10 en mai 2020 le 27 mai, certains OEM tels qu’Asus ont sorti un pilote d’affichage mis à jour pour mieux prendre en charge la mise à jour. Malheureusement, certains utilisateurs ont rencontré une mise à jour du pilote d’affichage qui s’arrête à mi-chemin avec de vagues messages d’erreur.

Selon plusieurs discussions publiées sur le forum de réponses de Microsoft, Windows Update continuerait de pousser un pilote plus ancien même lorsque le pilote a déjà été installé avec succès et que le processus est bloqué dans une boucle d’installation.

La boucle d’installation du pilote Windows 10 peut être frustrante à gérer car Windows Update vous lancera un message d’avertissement à chaque fois que vous rechercherez des mises à jour.

En outre, un message d’erreur indiquant que « le pilote actuel sur votre PC peut être meilleur que le pilote que nous essayons d’installer. Nous allons continuer d’essayer d’installer »s’affiche.

Mais qu’est-ce qui la cause? En règle générale, la faute peut être attribuée à l’une des deux choses:

Cache Windows Update.

Un bogue qui empêche Windows Update de vérifier la version du pilote installé.

Fondamentalement, quelque chose dans le processus Windows Update tourne mal et il en résultera une boucle infinie d’échecs d’installation.

Dans cet article, nous avons souligné les éléments à garder à l’esprit lorsque vous rencontrez une mise à jour qui se trouve dans une boucle d’installation à mi-chemin et paralyse votre page Windows Update.

Comment empêcher une mise à jour de pilote spécifique dans Windows 10

Pour bloquer une mise à jour de pilote particulière dans Windows 10, procédez comme suit:

Téléchargez le package de résolution des problèmes «Afficher ou masquer les mises à jour» sur le site Web de Microsoft. Cliquez sur «Suivant» pour commencer à rechercher des mises à jour. Cliquez sur «Masquer les mises à jour». Si cette mise à jour du pilote est disponible, cochez la case en regard du nom du pilote. Si vous ne voyez pas le pilote répertorié, redémarrez le système et recherchez les mises à jour dans les paramètres. Une fois que la mise à jour apparaît dans les paramètres, ouvrez à nouveau l’utilitaire de résolution des problèmes «Afficher ou masquer les mises à jour» et sélectionnez le pilote que vous ne souhaitez pas installer. Cliquez sur «Suivant» pour bloquer temporairement la mise à jour Fermez l’outil et ouvrez Paramètres> Mise à jour et sécurité. Dans l’application Paramètres, vérifiez à nouveau les mises à jour et le package de pilotes n’apparaîtra plus.

Il convient de noter qu’il y a toujours des discussions sur le problème de la boucle de mise à jour des pilotes, mais avec la version de mise à jour de Windows 10 version 2004, le bruit est certainement plus fort et il est probable que les fabricants OEM ont supprimé les pilotes afin de résoudre d’éventuels problèmes de compatibilité.

La mise à jour de Windows 10 de mai 2020 démarre bien et se déploie progressivement vers davantage d’appareils. Selon un échantillon d’enquête basé sur près de 150 000 machines Windows 10, la version 2004 est adoptée par les utilisateurs beaucoup plus rapidement que les mises à jour de Microsoft l’an dernier.

Le post-bug de Windows 10 déclenche la boucle de mise à jour du pilote: comment éviter qu’il n’apparaisse en premier sur Windows Latest