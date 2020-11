Le bug Apex qui permet aux joueurs de tirer pendant que dans le vide revient dans la saison 7

Image via Respawn Entertainment

Un des Sommet Légendes’ les pépins les plus infâmes ont fait un retour avec la nouvelle saison.

Un exploit de retour permet aux joueurs de tirer des armes en phase en utilisant la capacité tactique de Wraith, et ce n’est pas la première instance du bogue dans la bataille royale.

Le problème est facile à reproduire et ne nécessite qu’un trident. Les joueurs doivent simplement monter à bord du siège du passager, utiliser leur tactique et sauter avant la fin de la phase. Les coups tirés dans la faille ne semblent pas causer de dégâts et n’ont aucun effet de particule. Dot Esports a testé et constaté que les tirs ne laissaient pas de marques sur les murs et ne semblaient pas non plus toucher ses coéquipiers.

Même s’il ne permet pas aux joueurs de tirer depuis le Vide, l’exploit peut accorder un avantage significatif lors d’un échange de tirs. Cela annule la longue animation après la tactique de Wraith et permet à la légende de sortir de l’invulnérabilité avec des armes flamboyantes.

L’effet est particulièrement dévastateur en utilisant des armes telles que Havoc et Devotion en raison de leurs mécanismes de charge uniques. L’effet est encore plus prononcé avec ce dernier puisque Wraith peut émerger avec une cadence de tir complète au lieu d’attendre qu’il atteigne le niveau maximum.

Le phasage de Wraith a causé plusieurs bogues dans Sommet. Les joueurs ont trouvé des moyens de recharger en phase depuis au moins fin 2019, et le problème est réapparu des mois plus tard – et maintenant il a fait un autre retour.

Un autre problème récurrent a permis aux joueurs d’annuler le temps de recharge de sa tactique et de s’enfermer dans un état d’invulnérabilité permanente. Le bogue est revenu au cours de la saison quatre avant d’être corrigé pour de bon.

Respawn devrait corriger l’exploit à un moment donné dans le futur, car il semble être un mécanisme involontaire qui donne aux joueurs un avantage injuste.

Partager : Tweet