Le budget de l’aide étrangère de la Grande-Bretagne pourrait être réduit de milliards pour compenser les dépenses liées aux coronavirus

Le budget de l’aide étrangère britannique pourrait être réduit de plusieurs milliards pour aider à payer la reprise économique du coronavirus, a confirmé Downing Street.L’engagement de dépenser 0,7% du PIB britannique a été inscrit dans la loi par le prédécesseur de Boris Johnson, David Cameron, mais le budget de l’aide pourrait l’être. Compte tenu des circonstances extrêmes de la pandémie, qui a plongé l’économie dans la crise.Le bulletin d’information politique a coupé le bruit Le chancelier, Rishi Sunak, envisage d’annoncer cette décision lors de l’examen complet des dépenses de la semaine prochaine, malgré une réaction croissante des députés conservateurs de haut niveau qui a averti que cela réduirait le Royaume-Uni sur la scène mondiale dès le début d’une nouvelle administration américaine.Si cela va de l’avant, l’objectif de 0,7% serait réduit à 0,5% du PIB pendant une période limitée, potentiellement jusqu’en 2022, en afin de rediriger les liquidités vers la reprise économique britannique. La pandémie de coronavirus a coûté aux contribuables britanniques 210 milliards de livres jusqu’à présent. « Cause légitime » Le secrétaire britannique aux Affaires étrangères, Dominic Raab, marche devant Downing Street à Londres (Photo: Reuters / Toby Melville) Le porte-parole officiel du Premier ministre a clairement indiqué que le gouvernement croyait qu’il y avait une cause «légitime» à utiliser une exemption lors de l’Internationale de 2015 Loi sur le développement, qui permet de ne pas atteindre l’objectif de 0,7% si les revenus du Royaume-Uni sont considérablement réduits. Dans ce scénario, le ministre des Affaires étrangères Dominic Raab devrait faire une déclaration au Parlement. M. Raab est censé être personnellement opposé à cette décision. Le porte-parole de M. Johnson a déclaré: «Cela vaut peut-être la peine de simplement préciser qu’en fait, en vertu de la loi sur le développement international, il peut y avoir des circonstances dans lesquelles le gouvernement n’est pas en mesure de répondre aux Engagement de 0,7%. »Interrogé sur la question de savoir si l’engagement du manifeste conservateur de 2019 à maintenir les dépenses de 0,7% était toujours politique, le porte-parole a déclaré:« Le gouvernement s’est engagé à soutenir le développement international et à aider les plus pauvres du monde. »Il a souligné les remarques faites par Communautés Le secrétaire Robert Jenrick a déclaré qu’il était «légitime de se demander où des économies peuvent être réalisées lorsque les finances publiques sont soumises à d’énormes tensions». «Décision extraordinaire» Cependant, les députés et les économistes ont souligné que le montant en espèces dépensé pour l’aide internationale – 15 milliards de livres en dernier année – serait déjà considérablement réduite au cours de l’exercice en cours, car l’économie s’est considérablement contractée au cours des premiers mois de la pandémie. Le secrétaire au Développement international, Andrew Mitchell, a déclaré au Times: «Ce serait une décision extraordinaire au moment même où la Grande-Bretagne est sur le point de prendre la présidence du G7, avec une nouvelle administration à la Maison-Blanche qui défendra fermement le système international. . Cela nous diminuera sur la scène mondiale… «Covid doit être battu partout et le budget de développement de la Grande-Bretagne joue un rôle clé dans les régions vulnérables du monde où il n’existe pas de système de santé efficace. Ce n’est pas le moment de le réduire au-delà des inévitables réductions de la formule 0,7. » En savoir plus Les députés conservateurs salueront la décision de Boris Johnson de supprimer le département de l’aide – mais souhaiteraient qu’il aille plus loin Le président conservateur de la commission des affaires étrangères, Tom Tugend, a déclaré: «Le soft power britannique influence les événements à notre avantage, celui de nos alliés et de nos valeurs. L’aide est essentielle à cela. Cela nous donne un effet de levier à l’ONU, un mot à dire dans le sud du globe et une voix dans les pays que nous ne sommes pas frontaliers. L’affaiblir nous coûterait à long terme. »Le porte-parole du SNP shadow international pour le développement, Chris Law MP, a déclaré que la réduction du budget risquerait de« freiner nos efforts pour supprimer et éradiquer le virus ». Il a ajouté:« À un moment où les pays les plus pauvres et vulnérables les gens sont confrontés à être touchés de manière disproportionnée par la pandémie de coronavirus, cette décision envoie le mauvais message et signale un nouveau déclin de la position du Royaume-Uni sur la scène internationale. »La loi de 2015 permet de modifier l’engagement de 0,7% s’il y a un« changement »du revenu national, si la réalisation de l’objectif affecterait l’emprunt, ou en raison de« circonstances extérieures au Royaume-Uni ». Réduire le budget à 0,5% permettrait au Trésor d’économiser 5 milliards de livres sterling.

Nés en Bretagne. L'extraordinaire aventure des inventions et des hommes qui ont changé la face du monde (et peut-être même de l'univers) - Thomas Le Gourrierec - Livre Bretagne - Occasion - Très Bon Etat - Etiquette sur couv. - Immortelles GF - Grand Format - Structure Coopérative d'insertion à but non lucratif.

Odlo Débardeur ZEROWEIGHT pour femme creme de menthe taille: L Lorsque les jours rallongent, c’est toujours agréable de pouvoir s’entrainer à l'extérieur. Le débardeur pour femme Zeroweigh d’ODLO vous aide à rester fraiche et à l’aise quand vous travaillez à dépasser vos records personnels. En plus d'être très agréable à porter, sa matière de grande qualité Ceramicool

Odlo Débardeur ZEROWEIGHT pour femme hot coral taille: L Lorsque les jours rallongent, c’est toujours agréable de pouvoir s’entrainer à l'extérieur. Le débardeur pour femme Zeroweigh d’ODLO vous aide à rester fraiche et à l’aise quand vous travaillez à dépasser vos records personnels. En plus d'être très agréable à porter, sa matière de grande qualité Ceramicool

Odlo Débardeur ZEROWEIGHT pour femme white taille: L Lorsque les jours rallongent, c’est toujours agréable de pouvoir s’entrainer à l'extérieur. Le débardeur pour femme Zeroweigh d’ODLO vous aide à rester fraiche et à l’aise quand vous travaillez à dépasser vos records personnels. En plus d'être très agréable à porter, sa matière de grande qualité Ceramicool

Odlo Débardeur ZEROWEIGHT pour femme charlock taille: L Lorsque les jours rallongent, c’est toujours agréable de pouvoir s’entrainer à l'extérieur. Le débardeur pour femme Zeroweigh d’ODLO vous aide à rester fraiche et à l’aise quand vous travaillez à dépasser vos records personnels. En plus d'être très agréable à porter, sa matière de grande qualité Ceramicool

Clinique Anti-Blemish Solutions Fond de Teint L iquide Formule S.O.S Un fond de teint sans corps gras qui camoufle et réduit les imperfections pour un teint zéro défaut. Sensation de bien-être et de fraîcheur absolue pour un résultat naturel. Ce fond de teint non irritant et sans corps gras aide à réduire les imperfections et à neutraliser les rougeurs. Sa formule traitante