Le Brexit pourparlers pour entrer dans la phase finale «  Make or Break  » après le départ de Dominic Cummings

La Grande-Bretagne et l’Union européenne devraient reprendre les pourparlers de dernière minute à Bruxelles lundi après avoir échoué jusqu’à présent à combler les écarts entre leurs positions.Le Royaume-Uni et l’UE tentent de conclure un accord commercial post-Brexit après la fin de la période de transition actuelle. Le 31 décembre, la lettre d’information de l’i politique a coupé le bruit, mais les deux parties restent divisées sur deux des questions les plus épineuses qui ont longtemps entravé les négociations – les règles de concurrence et la pêche. sur un accord qui protégerait près d’un billion de dollars d’échanges contre d’éventuelles perturbations.Des différences subsistent Mais après avoir manqué une échéance à la mi-novembre, le gouvernement britannique a déclaré qu’il y avait peu de mouvement sur les différences tenaces concernant les règles de concurrence loyale et la pêche. La proximité géographique de la Grande-Bretagne signifie qu’elle ne peut pas bénéficier d’un accord similaire à ceux convenus avec des pays comme le Canada. Jusqu’à présent, une percée n’a pas été faite malgré des progrès dans certains domaines et des sources de l’UE ont déclaré à BBC News que les discussions de la semaine prochaine seraient «décisives». Plusieurs ministres conservateurs seraient toujours optimistes quant à la possibilité de conclure un accord, avec le ministre Michael David Frost, négociateur en chef du Brexit britannique, David Frost (Photo: Getty) Tandis que Philip Rycroft, secrétaire permanent du Département de la sortie de l’UE de 2017 à 2019, a déclaré que l’accord sur la table était « relativement mince « Mais mieux que pas d’accord. » J’ai toujours pensé qu’un accord était plus probable que pas d’accord – mais seulement juste « , a-t-il déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4 ce week-end. » Cela nécessite toujours un compromis des deux côtés « , a-t-il ajouté . « Il s’agit de l’équilibre des obligations et des avantages pour les deux parties et il reste de très grandes décisions à prendre. » Un porte-parole du Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré aux journalistes vendredi: « Les équipes de négociation travaillent très dur pour combler le «Pour notre part, nous continuons à rechercher des solutions qui respectent pleinement la souveraineté du Royaume-Uni, mais les problèmes familiers et difficiles subsistent, notamment sur les règles du jeu équitables et les pêcheries.» Cummings ‘row’ Le porte-parole a insisté pour que Dominic Cummings Le départ ne signifierait pas un assouplissement de la position britannique sur le Brexit. Il s’exprimait un jour avant que Cummings ne soit photographié en train de quitter Downing Street pour la dernière fois après une «dispute» avec le Premier ministre samedi. «La position du gouvernement par rapport au futur commerce les négociations d’accord sont inchangées – que nous voulons parvenir à un accord, mais il doit en être un qui respecte pleinement la souveraineté du Royaume-Uni », a déclaré le porte-parole. vendredi (Photo: Getty) Cummings a été démis de ses fonctions samedi après que sa relation avec le Premier ministre « soit tombée d’une falaise », selon un ancien ministre du Cabinet, David Davis, ancien secrétaire du Brexit, a déclaré à BBC Breakfast on Samedi, beaucoup au sein du n ° 10 avaient «allumé» M. Cummings. «La relation avec le Premier ministre est tombée d’une falaise. Et une fois que c’est parti, c’est parti », a déclaré Davis. Cummings, l’architecte de la campagne Vote Leave en 2016, aurait« ramé »avec le premier ministre avant d’être photographié en train de quitter le numéro 10 avec une boîte d’objets. Le porte-parole officiel de M. Johnson, James Slack, a insisté samedi sur le fait que le Premier ministre n’était pas distrait par la dispute. « Ce sur quoi le Premier ministre et le gouvernement se concentrent, c’est de prendre toutes les mesures possibles pour faire passer ce pays à travers la pandémie de coronavirus », a-t-il déclaré. rapports de Reuters et de l’Association de la presse

