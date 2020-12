Le Brexit pourparlers en phase de «  création ou de rupture  » alors que les États de l’UE s’efforcent de réduire le temps

Les discussions sur un accord commercial sur le Brexit atteignaient un moment décisif alors que des points de friction majeurs subsistaient sur des questions clés, a déclaré le négociateur en chef de l’UE. politique de la pêche, dispositions sur des conditions de concurrence équitables et futurs mécanismes de règlement des différends. M. Barnier a déclaré aux envoyés que les prochaines 48 heures seront «décisives» pour savoir si un accord peut être conclu entre les deux parties. Lire la suite La Grande-Bretagne doit s’en tenir aux règles du marché unique de l’UE « au fil du temps » après le Brexit pour conclure un accord commercial, déclare Bruxelles: « No rush » Cela survient dans un contexte de pression croissante de certains États membres qui sont prêts à laisser les négociations s’achever pour permettre au Royaume-Uni de partir la période de transition sans accord et de reprendre les négociations l’année prochaine. Les pays fortement intéressés par la future politique de la pêche, dirigés par la France et soutenus par la Belgique, les Pays-Bas et le Danemark, poussent M. Barnier à s’en tenir à son mandat de négociation strict, à moins que le Royaume-Uni ne fasse de plus grandes concessions sur des règles de concurrence loyale. Il survient alors que des rapports ont émergé que le Royaume-Uni a abaissé sa demande de maintien des prises de pêche dans les eaux britanniques, la réduisant de 80% à 60%, seulement pour qu’elle soit rejetée par Bruxelles. David Frost dirige les négociations commerciales pour le Royaume-Uni (Photo: AFP / Getty) Un diplomate lors du briefing vidéo de M. Barnier a déclaré: «Nous devons continuer à négocier aussi longtemps que nécessaire. Nous ne pouvons pas sacrifier les intérêts à long terme en raison de problèmes de calendrier à court terme. «On craint qu’en raison de cette pression du temps, il y ait une tentation de se précipiter. Nous lui avons dit: ne faites pas cela. »Boris Johnson a insisté à plusieurs reprises sur le fait que le Royaume-Uni quitterait la période de transition le 31 décembre avec ou sans accord commercial. L’attachée de presse du Premier ministre, Allegra Stratton, a déclaré qu’aucune possibilité de reprise des négociations commerciales avec l’UE l’année prochaine n’avait été envisagée si elles ne parviennent pas à un accord d’ici la fin de la période de transition actuelle du Brexit à la fin de l’année. avoir une équipe de négociation qui travaille très dur en ce moment pour obtenir un accord et jusqu’à ce qu’il soit clair qu’ils l’ont fait ou non, ce n’est pas quelque chose à quoi personne dans ce bâtiment ne pense », a déclaré Mme Stratton. Elle a ajouté que M. Johnson est «optimiste» quant à la conclusion d’un accord, mais il est également «confiant que nous pouvons évoluer vers ce qu’il appelle les conditions australiennes». Le chien de garde financier du Royaume-Uni, le Bureau de la responsabilité budgétaire, a averti qu’un tel résultat martelerait les secteurs de l’économie qui a réussi à résister à l’impact de la pandémie de Covid.