Le brevet Sony Spoiler est apparu en ligne, déposé pour la première fois l’automne dernier

En octobre 2019, Sony a déposé un brevet «Cross-Platform Spoiler Block Service» auprès du United States Patent & Trademark Office. Avec ce brevet particulier, Sony entend empêcher les utilisateurs de rencontrer trop tôt les informations relatives aux spoilers. Compte tenu des événements du week-end dernier, où des Le dernier d’entre nous, partie II les détails de l’histoire ont été divulgués en ligne, il n’est pas surprenant qu’un tel brevet soit maintenant apparu.

RespawnFirst a découvert le brevet, qui vise à empêcher les utilisateurs de tomber trop tôt sur un contenu sensible à la narration. Le programme «bloc de spoiler» prendra note du contenu dans le jeu que les joueurs rencontrent, c’est-à-dire les personnages, les rythmes de l’histoire, les armes, etc. Le programme de Sony utilisera ensuite ces données pour empêcher le joueur d’interagir avec le contenu créé par l’utilisateur, les trophées , les détails du savoir, etc. liés aux spoilers potentiels, le tout dans un effort pour que les joueurs découvrent le contenu lié aux spoiler de manière organique.

Les développeurs jouent également un rôle dans la fonctionnalité. Ils pourront marquer et masquer certaines informations jusqu’à ce que les joueurs les rencontrent indépendamment. En fin de compte, les utilisateurs auront le contrôle de la fonction avec la possibilité de l’activer et de la désactiver à loisir. À bien des égards, le «bloc spoiler» pourrait fonctionner d’une manière similaire à la fonction Hidden Trophy de la PlayStation. Avec ce dernier, les utilisateurs peuvent révéler le contenu d’un trophée caché en appuyant simplement sur «Carré» dans le menu Trophée.

Il semble que tout ce qui précède fonctionnera grâce à un «système de données uniforme». Le brevet de Sony décrit un tel système avec le schéma suivant,

[UDS] peut être conscient des entités et des activités du jeu avec lesquelles les utilisateurs se sont engagés, et ainsi aider les joueurs à éviter les spoilers indésirables, leur donnant la confiance nécessaire pour s’engager avec la communauté sans crainte. Le modèle de solution général est que tout type d’objet peut être considéré comme un spoiler et, en tant que tel, peut être marqué comme «masqué» par le développeur dans les métadonnées de ce type d’objet.

Lorsque ce type d’objet est découvert par le joueur (par exemple, un exemple d’un événement UDS), il n’est plus traité comme un spoiler pour ce joueur. Ce modèle peut être appliqué aux activités, entités, paramètres, résultats, actions, effets, emplacements et statistiques des personnages. Cette approche peut entraîner une augmentation du nombre de joueurs PvE solo et coopératifs qui s’engagent socialement autour de ces jeux, avec leurs amis et la communauté au sens large.