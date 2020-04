Le brevet du dissipateur thermique PS5 peut montrer une partie d’un système de refroidissement unique

Pendant que nous attendons plus de détails sur la PS5, nous continuons à gratter Internet pour tout morceau de nouvelles que nous pouvons trouver sur la prochaine console. Si la date de sortie de Holiday 2020 tient, alors nous avons un peu plus de six mois après avoir installé la PlayStation 5 dans nos salons. Les derniers détails à la surface proviennent du brevet du dissipateur thermique PS5 – ou du moins d’un brevet de dissipateur thermique que nous supposons être pour la PS5 – qui vient d’être publié et rendu public aujourd’hui.

L’image ci-dessus montre une illustration du dissipateur thermique, qui peut ou non être exactement comme la version de production (souvent les illustrations de brevets ne sont pas exactes mais communiquent plutôt les principaux points du brevet sous une forme visuelle exagérée et facilement digestible). C’est aussi une image interne, donc elle ne nous donne pas d’indices clairs quant à l’apparence de la PS5 elle-même.

Le «résumé», ou résumé du brevet, détaille certains des aspects les plus techniques du fonctionnement du dissipateur thermique, étant placé sur la «surface inférieure» de la carte qui a des trous pour des chemins de conduction thermique spécifiques. Le brevet note que cette configuration permet «un degré de liberté plus élevé dans une disposition de composants».

Un dissipateur thermique (21) est disposé sur une surface inférieure d’une carte de circuit imprimé (10). La carte de circuit imprimé (10) présente des trous traversants (h1) qui pénètrent dans la carte de circuit imprimé (10) dans une zone (A) où un appareil à circuit intégré (5) est disposé. Des trajets de conduction thermique (11) sont prévus dans les trous traversants (h1). Les chemins de conduction thermique (11) relient l’appareil à circuit intégré 5 et le dissipateur thermique (21). Cette structure permet la disposition d’un composant différent du dissipateur thermique (21) du même côté que l’appareil à circuit intégré (5), assurant ainsi un degré de liberté plus élevé dans une configuration de composant

Ce brevet de dissipateur thermique n’est pas l’image complète de la solution de refroidissement PS5 de Sony, qui serait un système « somptueux » et unique qui coûte beaucoup plus cher que les composants de refroidissement de console typiques. Mark Cerny a fait allusion aux détails physiques du système de refroidissement dans son discours sur la PlayStation 5, disant que nous pourrions mieux le voir dans le démontage de la console PS5 à venir dans le futur.

Un dissipateur thermique n’est peut-être pas si intéressant pour le grand public, mais en l’absence de tout autre élément lié à la PS5, nous prendrons tout ce que nous pourrons obtenir. Sony a parlé de vouloir mieux gérer la consommation d’énergie et la gestion de la chaleur avec la PS5, et ce composant unique pourrait être un élément central du système de refroidissement sophistiqué qui garantira que la console de nouvelle génération plus puissante ne rencontrera aucun problème de surchauffe. .

[Source: USPTO; Via: PSU]