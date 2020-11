Le Brésil, l’Argentine et l’Uruguay sont tous confrontés à des problèmes de blessures avant les éliminatoires de la Coupe du monde – Football

Le Brésil, l’Argentine et l’Uruguay sont tous confrontés à des problèmes de blessures avant les prochains matches de qualification pour la Coupe du monde.

Pour le Brésil, l’attaquant Philippe Coutinho est absent. L’Argentine manquera l’attaquant Paulo Dybala. Et l’Uruguay devra se passer du milieu de terrain Federico Valverde.

Le Brésil a le problème supplémentaire de manquer Neymar pour le match de l’équipe contre le Venezuela vendredi en raison d’une blessure à l’aine. Mais il pourrait revenir contre l’Uruguay mardi.

Le Brésil et l’Argentine sont en tête du groupe de qualification à 10 équipes avec six points en deux matches, suivis de la Colombie et du Paraguay avec quatre points chacun. L’Uruguay a trois points.

L’Argentine accueillera le Paraguay jeudi, puis se rendra au Pérou pour un match mardi. Les Uruguayens joueront en Colombie vendredi, puis affronteront le Brésil.

Dans d’autres matches, la Bolivie affrontera l’Équateur jeudi, puis affrontera le Paraguay mardi. Le Chili accueille le Pérou vendredi, puis se rend au Venezuela pour un match mardi.

Les quatre meilleures équipes du groupe se qualifieront automatiquement pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. L’équipe à la cinquième place atteindra les éliminatoires contre une équipe d’un autre continent.

ARGENTINE vs. PARAGUAY

L’Argentine sera sans Dybala contre le Paraguay en raison d’une infection urinaire tandis que Sergio Aguero reste avec des problèmes musculaires, ce qui fait qu’il est probable que Lionel Messi aura Ángel Di María comme partenaire à l’avant.

Les choses ne sont pas beaucoup mieux derrière la ligne d’attaque. Les milieux de terrain Marcos Acuña et Eduardo Salvio sont blessés et le défenseur Lucas Martínez Quarta pourrait être laissé sur le banc en raison des protocoles de santé. Il devrait arriver à Buenos Aires seulement un jour avant le match au stade La Bombonera.

L’Argentine a eu du mal à obtenir un match nul 1-1 contre le Paraguay lors de la dernière rencontre des deux équipes, lors de la Copa America 2019.

« Il peut y avoir des choses similaires à ce match de la Copa America », a déclaré l’entraîneur du Paraguay Eduardo Berizzo. «Principalement dans la façon dont nous avons comblé les écarts défensifs, comment nous nous sommes entraidés en étant proches et comment nous les avons attaqués avec rapidité et franchise. Mais aucun match ne ressemble à l’autre. BRÉSIL vs VENEZUELA Outre Coutinho et Neymar, le Brésil a également des problèmes de blessures avec Casemiro, Fabinho et Rodrigo Caio. Un autre défenseur, Eder Militao, est sorti avec COVID-19.

« Lorsque vous avez une équipe qui joue plusieurs matches ensemble et que vous perdez ensuite certaines parties, il peut y avoir un manque d’équilibre », a déclaré le défenseur brésilien Thiago Silva.

« Mais ce n’est pas une excuse, nous devons montrer notre état d’esprit pour prouver notre valeur, prouver pourquoi nous jouons pour le Brésil. » Cependant, l’attaquant Gabriel Jesus et le gardien Alisson, qui a raté les deux premiers éliminatoires en raison de blessures, reviendront.

Le Venezuela a perdu ses deux matches de qualification jusqu’à présent.

COLOMBIE vs. URUGUAY

L’Uruguay n’est pas seul avec des blessures avant son match contre la Colombie.

Outre Valverde, blessé à la jambe droite, le gardien uruguayen Martín Silva, le défenseur Sebastián Coates et l’attaquant Maxi Gómez sont également exclus.

Mais la Colombie fait face à ses propres problèmes avant le match de vendredi à Barranquilla. Radamel Falcao a une blessure à la jambe droite, les défenseurs Santiago Arias et Stefan Medina sont absents et l’attaquant Rafael Santos Borré a un COVID-19.

De plus, le défenseur Dávison Sánchez ratera le match car sa femme est sur le point d’accoucher.

Le gardien David Ospina sera cependant de retour. Ospina a raté les deux premiers matches de qualification pour la Coupe du monde en raison de protocoles de santé.

« C’est un match critique », a déclaré l’entraîneur colombien Carlos Queiroz. «Nous devons savoir que nous affronterons une équipe formidable, avec beaucoup d’expérience, l’une des meilleures au monde.»

