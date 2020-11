Le Brésil gagne mais se prépare à la «guerre» contre l’Uruguay – Football

Le Brésil et l’Uruguay ont tous deux remporté des victoires lors des éliminatoires de la Coupe du monde vendredi, organisant une rencontre à Montevideo la semaine prochaine que le défenseur brésilien Marquinhos avait prédit que serait une autre «guerre» entre les anciens rivaux.

« Nous savons que les matchs contre l’Uruguay sont toujours une guerre », a déclaré Marquinhos après la victoire 1-0 du Brésil contre le Venezuela.

«Nous devons y aller préparés car ce sera un match difficile. Ils sont un côté fort, avec la tradition, avec la qualité, avec une grande défense. Nous allons travailler au cours des prochains jours pour pouvoir y aller et bien jouer et gagner des points à l’extérieur.

Ils affronteront une équipe qui est sur une bonne note après une confortable victoire 3-0 à l’extérieur contre la Colombie.

Edinson Cavani a marqué après cinq minutes, Luis Suarez a doublé son avance depuis le point de penalty au début de la seconde période et Darwin Nunez a bouclé le score en 73 minutes.

Les résultats laissent le Brésil en tête du groupe de qualification sud-américain pour le Qatar 2022, la seule équipe à avoir remporté ses trois premiers matchs. L’Uruguay est quatrième, avec six points.

Bien que le Brésil ait eu du mal à briser une solide défense vénézuélienne, il s’attend déjà à un autre slog dans l’air d’automne du stade Centenario mardi. « Ce sera un match difficile, l’Uruguay a remporté une victoire importante aujourd’hui mais nous savons de quoi nous sommes capables », a déclaré le milieu de terrain brésilien Allan.

Le joueur d’Everton, cependant, était optimiste que les Uruguayens seront plus positifs que les Vénézuéliens défensifs et que cela signifiera plus de chances et un meilleur spectacle pour les fans qui regardent à domicile.

« Je pense que ce sera un match complètement différent contre l’Uruguay, ils viendront jouer et cela laissera des espaces à nos attaquants pour créer. »

