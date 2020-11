Le Brésil en tête des éliminatoires de la Coupe du monde, l’Équateur défait la Colombie 6-1

Le Brésil a prolongé sa séquence de victoires à quatre matches en battant l’Uruguay 2 à 0 mardi pour mener les qualifications pour la Coupe du monde sud-américaine. L’Argentine terminera 2020 avec deux points de retard sur la deuxième place après une victoire 2-0 au Pérou.

Arthur a marqué à la 34e minute, son premier but pour le Brésil, et Richarlison a doublé l’avance à la 45e. La victoire de l’Argentine est intervenue après des buts de Nicolás González à la 17e minute et de Lautaro Martinez à la 28e. Les grands rivaux s’affronteront au Brésil le 30 mars, deuxième match après la reprise du tournoi de qualification.

Troisième place, l’Équateur, surprise de la campagne de qualification pour la Coupe du monde, a battu la Colombie 6-1 et compte désormais neuf points en quatre matchs. Le Paraguay occupe la quatrième place après un match nul 2-2 à domicile contre la Bolivie. L’Uruguay est cinquième à la différence de buts. Les quatre meilleures équipes se qualifieront automatiquement pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. L’équipe classée cinquième participera à des éliminatoires intercontinentales.

BRÉSIL

Le Brésil et l’Uruguay ont eu du mal à rassembler leurs équipes en raison de blessures et du COVID-19. Parmi ceux qui n’ont pas joué à Montevideo figuraient Neymar et Philippe Coutinho du côté brésilien, et Luis Suárez et Federico Valverde de l’Uruguayen.

L’Uruguay a démarré fort, l’attaquant Darwin Núñez frappant la barre à la 4e minute après avoir battu l’arrière droit Danilo. C’était la meilleure chance que les hôtes avaient dans le match. Le Brésil, qui venait de remporter une victoire terne 1-0 contre le Venezuela la semaine dernière, avait plus de contrôle et de rythme que l’Uruguay, qui venait de remporter une victoire 3-0 contre la Colombie.

Cette différence a commencé à se manifester quand Arthur a tiré du bord de la surface, le ballon a dévié et s’est terminé à l’arrière du filet du gardien de but Martin Campaña. Le Brésil a presque doublé l’avance deux minutes plus tard avec un tir croisé de Roberto Firmino, sauvé par Campaña. La persistance du Brésil a porté ses fruits à la fin de la première mi-temps lorsque la tête de Richarlison sur le centre de Renan Lodi a porté le score à 2-0.

L’Uruguay a de nouveau frappé la barre deux minutes plus tard avec une tête de Diego Godin, mais a offert peu de résistance en seconde période. Les hôtes étaient encore épuisés lorsque l’attaquant vétéran Edinson Cavani a été expulsé après un tacle dur sur Richarlison à 20 minutes de la fin.

« C’est toujours difficile de redémarrer, nos rivaux ont déjà une carte de notre équipe », a déclaré le défenseur brésilien Thiago Silva après le match. «Mais le football brésilien a toujours envie de se rénover.»

ARGENTINE

Le match de Lima s’est déroulé sans chaos dans les rues avoisinantes malgré une crise politique au Pérou depuis la démission du président Manuel Merino cette semaine. Les autorités du pays ont assuré le football sud-américain CONMEBOL et la FIFA que le jeu était sûr. Une fois de plus, l’attaquant Nicolás González était l’un des meilleurs de l’équipe de Lionel Messi.

Il a ouvert le score avec un tir du pied gauche incliné après une passe décisive de Giovani Lo Celso. Et il a commencé le jeu qui a permis à Leandro Paredes d’aider Lautaro Martinez, qui a dribblé le gardien de but Pedro Gallese pour le porter 2-0.

L’entraîneur argentin Lionel Scaloni a choisi González comme partant après l’avoir utilisé comme arrière gauche improvisé lors du décevant nul 1-1 à domicile contre le Paraguay la semaine dernière – González a également marqué lors de ce match.

L’Argentine n’a pas fait face à beaucoup de pression du Pérou en seconde période, dans une autre mauvaise performance des attaquants choisis par l’équipe locale pour remplacer Paolo Guerrero, blessé. Ni Gianluca Lapadula ni Raúl Ruidiaz n’étaient capables de déranger les visiteurs.

Le seul inconvénient pour l’Argentine a été la suspension du défenseur Nicolás Otamendi après un deuxième jaune. Il manquera le prochain match à la reprise des qualifications.

« Nous avions besoin de cette victoire après le match que nous avons joué l’autre jour », a déclaré Messi, en référence au match nul contre le Paraguay. «Dès le début, nous avons joué un excellent match, les buts sont venus et nous avons créé de nombreuses opportunités.»

EQUATEUR

L’Équateur a ouvert le score à la septième minute lorsque Robert Arboleda a tiré à bout portant. Deux minutes plus tard, ils ont doublé leur avance lorsque la haute ligne défensive colombienne a été prise au dépourvu et a laissé Ángel Mena terminer calmement devant le gardien Camilo Vargas.

Alors que la Colombie tentait de récupérer, l’Équateur a ajouté un troisième lorsque Michael Estrada a poussé le ballon au fond des filets après un centre bas de l’aile gauche à la 32e minute. Xavier Arreaga a fait 4-0 à la 39e minute également à bout portant. La Colombie a réussi à marquer sur place avec James Rodríguez à la fin de la première mi-temps, donnant un peu d’espoir aux visiteurs.

Mais la seconde mi-temps a également été amicale avec l’Équateur, qui a raté plusieurs occasions et s’est vu refuser un but par la revue vidéo avant de marquer le cinquième: Gonzalo Plata à la 79e minute. Quelques secondes plus tard, il a été expulsé après avoir obtenu un deuxième jaune.

En dépit d’être un homme à terre, l’Équateur a marqué une fois de plus dans le temps additionnel, sur un coup franc de Pervis Estupiñan.

La Colombie compte quatre points et peine à se qualifier. L’entraîneur Carlos Queiroz a déclaré lors d’une conférence de presse qu’il était responsable de la défaite à Quito et a exhorté les supporters à être patients.

« Les joueurs et les supporters colombiens doivent savoir que ces joueurs apporteront beaucoup de gloire à la Colombie », a-t-il déclaré. «Nous demandons la tolérance et la compréhension.»

Mardi également, le Venezuela a battu le Chili 2-1 pour obtenir ses premiers points en quatre matches, et le Paraguay et la Bolivie ont fait match nul 2-2 à Asuncion. Luis Mago a ouvert le score pour le Venezuela à la neuvième minute. Arturo Vidal a égalisé six minutes plus tard. Salomon Rondón a marqué le vainqueur pour les hôtes à la 81e. Le Chili a quatre points de compétition, un devant le Venezuela.

À Asuncion, Angel Romero a ouvert le score pour le Paraguay depuis le point de penalty à la 19e minute, mais la Bolivie s’est ralliée pour prendre une avance de 2-1 à la mi-temps après que Marcelo Martins et Boris Cespedes aient marqué dans les cinq minutes avant la pause. L’égalisation d’Alejandro Romero à la 72e place a permis au Paraguay de marquer un point et de passer à la quatrième position des qualifications avec six points. La Bolivie est la dernière du classement des 10 équipes avec un point. Les cinquième et sixième matchs des éliminatoires de la Coupe du monde d’Amérique du Sud auront lieu en mars.

