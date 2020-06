Le box-office misérable passe 1 million de dollars, grâce aux ciné-parcs / films

Dans des circonstances normales, un film qui passe 1 million de dollars au box-office n’a rien de spécial. Même certains des pires films ont fait des tonnes d’argent – Paul Blart: Mall Cop 2 fait plus de 108 millions de dollars dans le monde. Mais aujourd’hui, 1 million de dollars mérite d’être célébré parce que le film d’horreur indépendant d’IFC Le malheureux a pu franchir cette étape, grâce à sa sortie dans les salles de cinéma avec service au volant à travers le pays.

La variété a le mot Le malheureux le box-office a franchi le cap du million de dollars après avoir récolté 162 000 $ dans 95 emplacements au cours du week-end. La majorité du box-office pour Le malheureux est venu des ciné-parcs, où le film est diffusé depuis le 1er mai, date à laquelle il a ouvert ses portes dans seulement 11 cinémas. Mais cela ne l’a pas empêché de battre des records au box-office.

Si vous n’avez pas entendu parler de Le malheureux pourtant, voici le synopsis du film des scénaristes / réalisateurs Brett Pierce et Drew T. Pierce:

À la suite de la séparation de ses parents, un adolescent rebelle, Ben, est envoyé vivre avec son père pour l’été et travailler à la marina locale afin d’acquérir une forme de discipline. La ville touristique idyllique lui offre cependant peu de réconfort, car il est obligé de faire face aux adolescents privilégiés locaux et à la nouvelle petite amie de son père. Les problèmes de Ben deviennent de plus en plus inquiétants quand il fait une découverte effrayante sur la famille qui loue la maison voisine. Un esprit malveillant des bois s’est emparé des parents et commence à jouer à un jeu de maison sinistre, s’attaquant aux enfants et effaçant toute trace de leur existence. Les soupçons de Ben sur les horreurs surnaturelles restent lettre morte et il lance une croisade périlleuse afin de mettre fin au règne de terreur de la sorcière qui marche sur la peau.

En attendant, Quiver est le seul autre studio à publier des numéros de billetterie après le week-end, et ils ont eu un bon coup pour le thriller Becky, qui a rapporté 178 186 $ sur 42 sites. Bien sûr, ils n’ont pas beaucoup de concurrence, mais encore une fois, les ciné-parcs aident certainement. De plus, la simple curiosité de voir un néo-nazi joué par Kevin James appartenir à une adolescente (Lulu Wilson) a sûrement contribué à susciter l’intérêt.

Avec des films comme celui-ci qui réussissent si bien simplement par le bouche à oreille des ciné-parcs, il est clair que les gens ont toujours faim de voir des films sur grand écran. Espérons que cet enthousiasme se manifestera plus tard cet été lorsque les cinémas rouvriront leurs portes.

À l’heure actuelle, seuls 554 cinémas sont ouverts aux États-Unis, et plus de la moitié d’entre eux sont des ciné-parcs. Le nombre de théâtres ouverts augmentera lentement au cours du mois prochain, et l’espoir est que les grands films reviendront sur grand écran en juillet. Petits films comme Dérangé et L’avant-poste va lancer les choses, et cela ressemble à Principe peut être en mesure de respecter la date de sortie du 17 juillet après tout. Mais nous attendons toujours une confirmation officielle, alors restez à l’écoute.

