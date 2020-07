Le bourdonnement électrique de la vie peut provenir de la foudre primordiale

Note de l’éditeur: Cette histoire a été mise à jour le jeudi 9 juillet à 11 h HE.

Il y a un bourdonnement électrique dans la plupart des animaux, y compris nous-mêmes. Personne ne sait d’où il vient ni pourquoi il existe exactement. Maintenant, de nouvelles recherches suggèrent que ce bourdonnement électrique provenait de la foudre primordiale.

Chez la plupart des vertébrés et des invertébrés, il y a une activité électrique cellulaire de fond constante, parcourant souvent système nerveux , avec une petite plage de fréquences de 5 à 45 Hertz. Une nouvelle étude, publiée dans la revue Journal international de biométéorologie , note que cette gamme de fréquences extrêmement basses (ELF) chevauche les vibrations naturelles de l’atmosphère causées par la foudre.

En relation: Quelle taille peut avoir la foudre?

« Il y a environ 20 ans, nous avons commencé à découvrir que de nombreux systèmes biologiques, du plus simple des organismes comme le zooplancton dans l’océan à notre cerveau, ont une activité électrique dans exactement la même gamme de fréquences que celle produite par l’activité mondiale de la foudre », Colin Price, auteur principal de la nouvelle étude et chercheur à la Porter School of the Environment and Earth Sciences de l’Université de Tel Aviv en Israël, a déclaré Live Science. « Nous pensons que sur des échelles de temps évolutives, sur des milliards d’années, les formes de vie peuvent avoir utilisé ce que la nature leur a donné et se sont en quelque sorte synchronisées à ces fréquences ou adaptées à elles. »

Autour de la planète, des éclairs frappent le sol 50 à 100 fois par seconde. Ces frappes sont connues depuis les années 1960 pour créer des ondes d’énergie électromagnétique à très basse fréquence qui résonnent autour de l’atmosphère de la planète t. Connues sous le nom de résonances Schumann, ces ondes ELF ont encerclé la planète ou des milliards d’années – depuis Terre a eu une atmosphère. Alors que la résonance la plus forte est à une fréquence proche de 8 Hz, plusieurs autres se produisent entre 3 et 60 Hz. Aujourd’hui, les résonances Schumann peuvent être mesurées n’importe où sur Terre qui est électriquement silencieux, comme dans un désert, loin des réseaux électriques.

La nouvelle théorie propose que les cellules primordiales pourraient avoir en quelque sorte synchronisé leur activité électrique avec ces résonances atmosphériques naturelles, en particulier la résonance maximale près de 8 Hz. Une telle synchronisation n’est pas rare. Nous synchronisons notre rythme circadien aux jours et aux saisons; et de nombreuses espèces naviguent hors du champ magnétique terrestre.

« Evolution exploite tout ce qu’elle peut », a déclaré Michael Levin, biologiste à l’Université Tufts dans le Massachusetts, qui n’était pas impliqué dans la nouvelle recherche. Il a noté, par exemple, « Lorsque les êtres vivants sont examinés [blocked] à partir d’un champ géomagnétique, ils ne se développent pas correctement. «

Aujourd’hui, toute la vie ne vibre pas exactement à la résonance de Schumann. Les chercheurs suggèrent que, alors que la première vie était synchronisée à environ 8 Hz, l’activité cellulaire chez les animaux dérivait lentement vers d’autres fréquences à mesure que les animaux évoluaient, avec différentes fréquences utilisées pour différents types d’activité dans le cerveau. Par exemple, des fréquences spécifiques cerveau humain les ondes ont été liées à des états mentaux spécifiques tels que la vigilance, le rêve et le sommeil profond. La résonance de Schumann est la plus proche des fréquences trouvées dans l’état de relaxation profonde de l’homme, suggérant que la vie primordiale aurait pu être dans un état similaire à la relaxation profonde.

En relation: 10 choses que nous avons apprises sur le corps humain en 2019

Bien qu’il soit possible que cette recherche conduise à des applications médicales, il est très peu probable que cette résonance puisse être exploitée pour des applications nocives, notent les chercheurs. Les vagues, notent les chercheurs, sont un état naturel et nous sommes constamment entourés par.

« Nous vivons dans ces domaines, nous nous sommes adaptés à eux, nous avons évolué avec eux, et ils peuvent avoir affecté notre évolution », a déclaré Price à Live Science. « Mais je ne pense pas que ces champs nous touchent directement aujourd’hui. Sinon, chaque fois qu’il y aurait un orage à proximité, nous tomberions ou quelque chose. »

Les chercheurs n’ont pas encore identifié comment la résonance des éclairs et l’activité électrique biologique auraient pu se synchroniser. Une idée est que les coups de foudre pourraient avoir affecté le transfert d’ions calcium dans les cellules, ce qui explique la plupart des activités électriques chez les animaux.

Tous les scientifiques ne sont pas à bord de la nouvelle théorie. « La proposition … en toute équité, est spéculative », a déclaré James Lin, professeur émérite à l’Université de l’Illinois à Chicago qui n’était pas impliqué dans la nouvelle recherche. Par exemple, Lin note que certains signaux électriques, tels que ceux qui contrôlent rythme cardiaque , sont plus corrélés à la masse corporelle que la résonance de Schumann.

Les chercheurs continuent d’étudier les mécanismes possibles et d’étendre leurs travaux dans le domaine de la botanique, à la recherche des effets de ces résonances atmosphériques sur la photosynthèse.

« Il y a de plus en plus de preuves qu’il semble y avoir des liens entre ces fréquences atmosphériques naturelles et les organismes biologiques », a déclaré Price à Live Science. « Mais nous ne le comprenons pas – quelles sont les connexions et comment cela fonctionne, donc ce n’est qu’un début. Nous venons de le publier pour le diffuser. J’espère que d’autres pourront le faire avancer et aller plus loin. »

Publié à l’origine sur Live Science.

Note de l’éditeur: cette histoire a été mise à jour pour supprimer une déclaration selon laquelle la plage de 5 Hz à 45 Hz est bien en dessous des fréquences des ondes sonores que les humains peuvent entendre. Les humains peuvent entendre des sons dans cette plage.