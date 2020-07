Le boss Xbox prend plus de photos aux exclusivités PS5, disant que les fans ne seront pas «forcés» dans la prochaine génération

Mettre à jour: Le patron de Xbox, Phil Spencer, a poursuivi son assaut contre Sony et sa stratégie PlayStation 5, affirmant que les fans « ne seront pas contraints à la prochaine génération » alors que Microsoft s’engage à continuer de soutenir les différentes permutations de Xbox One. « Contrairement à d’autres, nous pensons que vos investissements dans le jeu devraient évoluer avec vous dans la prochaine génération », a-t-il poursuivi avec crainte au sujet des accessoires.

Tout se réchauffe un peu avant la vitrine Xbox de la semaine prochaine, mais un seul côté parle constamment de la concurrence. La PlayStation, pour la plupart, semble se concentrer sur sa propre approche.

Histoire originale: Pour la première fois depuis longtemps, Sony et Microsoft adoptent des stratégies différentes. Avant d’annoncer neuf Exclusivités PlayStation 5 lors d’une récente diffusion, le patron Jim Ryan a réitéré que l’organisation «croit aux générations», ajoutant: «Nous pensons que lorsque vous vous donnez la peine de créer une console de nouvelle génération […] il devrait inclure des fonctionnalités et des avantages que la génération précédente ne fait pas. «

Microsoft, quant à lui, adopte une approche différente avec la Xbox Series X; avec son abonnement Game Pass qui occupe le devant de la scène, il continuera à publier des titres propriétaires sur la Xbox One vieillissante pendant au moins un an. Verrouiller les jeux sur un matériel particulier, selon le patron Phil Spencer, « est totalement contraire à ce qu’est le jeu ».

S’adressant à Games Industry.biz, il a expliqué: «Nous devrions applaudir le travail en cours avec le [PS5’s SSD], et le travail en cours avec l’audio, pour choisir certains des domaines que Jim [Ryan] et Mark [Cerny] et les trucs qui [PlayStation] se concentre sur. Nous devrions applaudir les temps de chargement et la fidélité des scènes, la fréquence d’images et la latence d’entrée, et toutes ces choses sur lesquelles nous nous sommes concentrés avec la prochaine génération. Mais cela ne devrait pas empêcher les gens de jouer. »

Spencer pense que seules les «personnes trop prises dans la concurrence des appareils» pensent que le logiciel de la Xbox Series X sera freiné par son engagement envers la Xbox One. Pendant ce temps, des développeurs comme Insomniac Games, qui travaillent sur Ratchet & Clank: Rift Apart, ont déclaré qu’il était impossible d’obtenir la même expérience de jeu dans ce titre sur PlayStation 4. En fait, même Bloober Team, qui travaille sur Xbox La série X exclusive The Medium, a dit une chose similaire.

« Oui, chaque développeur va trouver une ligne et dire que c’est le matériel que je vais prendre en charge, mais la diversité des choix matériels sur PC n’a pas freiné les jeux PC les plus fidèles du marché », a poursuivi Spencer. «Les jeux PC les plus fidèles rivalisent avec tout ce que quiconque a jamais vu dans les jeux vidéo. Donc, cette idée que les développeurs ne savent pas comment construire des jeux, ou des moteurs de jeu, ou des écosystèmes, qui fonctionnent sur un ensemble de matériel… il y a un point de preuve sur PC qui montre que ce n’est pas le cas. »

Le patron de Xbox a conclu: «Le jeu est une question de divertissement et de communauté et de diversion et d’apprentissage de nouvelles histoires et de nouvelles perspectives, et je trouve cela complètement contraire à ce que le jeu est sur le point de dire qu’une partie de cela est d’empêcher les gens de pouvoir en faire l’expérience. Jeux. Ou pour forcer quelqu’un à acheter mon appareil spécifique le jour où je veux qu’il aille l’acheter, afin de participer à ce qu’est le jeu. »

Mais que pensez-vous de tout cela? Phil Spencer défend-il simplement la stratégie de son organisation? Aura-t-il toujours les mêmes perspectives lorsque son entreprise décidera finalement de passer de la Xbox One? Ou Sony a-t-il raison de tirer pleinement parti de son nouveau matériel dès le départ? Êtes-vous heureux que PlayStation se soit engagé dans des exclusivités de nouvelle génération dans le cadre de ses tactiques? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.