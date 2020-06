Le Borussia Mönchengladbach contre le VfL Wolfsburg aujourd’hui en direct à la télévision, en direct et en direct

La 32e journée de Bundesliga commence avec le match entre le Borussia Mönchengladbach et le VfL Wolfsburg. Ici, vous pouvez découvrir comment vous pouvez regarder le match en direct à la télévision, en direct et en direct aujourd’hui.

Borussia Mönchengladbach – VfL Wolfsburg: lieu et heure du coup d’envoi

Le Mönchengladbacher Borussia-Park accueillera le match le mardi 16 juin. Comme d’habitude, Gladbach ne joue pas devant des tribunes vides, mais devant un public de présentoirs en carton. Le jeu est lancé à l’heure à 18h30.

Bor. M’gladbach – VfL Wolfsburg: le match en direct aujourd’hui à la télévision et en direct

Le meilleur match des deux prétendants à la Coupe d’Europe est à Ciel montré. Le jeu est commenté par Wolff Fuss. La couverture préliminaire du match commence à 17 h 30.

Il est également possible de suivre la rencontre via Sky Go dans le livestream. Offres pour les non-clients Ciel également Sky Ticket. Le fournisseur de télévision payante donne ainsi la possibilité d’acheter un pass d’une journée et de regarder le match sans abonnement.

De plus, le service de streaming DAZN montre les meilleures scènes du jeu seulement 40 minutes après la fin du jeu.

Bundesliga: Gladbach – Wolfsburg dans le téléscripteur SPOX en direct

Comme alternative à la diffusion télévisée, vous pouvez également regarder le match sur SPOX– Téléscripteur vivant. offre un ticker en direct pour chaque match de Bundesliga. Vous pouvez trouver le ticker pour le jeu de l’elfe poulain contre les loups ici.

Gladbach – Wolfsburg: Composition probable

Les équipes de Marco Rose et Oliver Glasner pourraient commencer avec les alignements suivants:

Borussia Mönchengladbach: Été – Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini – Kramer, Neuhaus – Herrmann, Stindl, Hofmann – Plaidoyer

VfL Wolfsburg: Casteels – Mbabu, Pongracic, Brooks, Roussillon – Arnold, Schlager – Steffen, Brekalo – Weghorst, Ginczek

Bundesliga: Le tableau avant la 32e journée

Le Borussia a désespérément besoin d’une victoire pour conserver ses chances de remporter la Ligue des champions la saison à venir. Avec un trio, les loups feraient un pas clair vers la qualification pour la Ligue Europa.