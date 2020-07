Le Borussia Dortmund se lance dans Reinier-Poker

Le Borussia Dortmund est probablement le deuxième club de Bundesliga à s’intéresser au joyau du Real Madrid Reinier après le Bayer Leverkusen. Le Brésilien pourrait être récompensé. Dans le même temps, le Borussia aurait pu trouver un acheteur pour Marius Wolf. Voici toutes les actualités et rumeurs concernant BVB.

BVB: Dortmund se lance dans Reinier-Poker

Le Bayer Leverkusen fait face à la concurrence dans le court pour Reinier. Selon les informations de SPOX et GOAL, les responsables du Werkself considèrent le jeune homme de 18 ans comme un successeur potentiel de Kai Havertz, qui pourrait quitter Leverkusen après la saison. Mais en plus du Bayer, Valladolid et le Borussia Dortmund devraient également être intéressés.

Cela rapporte le COMME. Le journal explique également pourquoi la famille royale souhaite emprunter le Brésilien pendant au moins un an. La règle en Espagne est que seuls trois étrangers non européens sont autorisés à jouer, ces places sont prévues au Real pour Militao, Vinicius et Rodrygo.

Des efforts sont déployés pour obtenir un passeport espagnol à Vinicius, mais la pandémie corona a ralenti ce processus. C’est pourquoi les royaux veulent donner au bijou brésilien au moins pour un an.

Reinier n’est venu de Fluminense qu’en hiver pour environ 30 millions d’euros et a même remporté le titre avec le club 2019. Au Real, le milieu offensif n’a joué que trois fois avec la deuxième équipe, Reinier marquant deux buts et une passe.

© imago images / Marque

BVB: Marius Wolf à l’AS Monaco?

Marius Wolf a été prêté à Hertha la saison dernière et les Berlinois aimeraient également recruter l’ailier. Cependant, le club de la capitale ne propose que cinq millions d’euros, ce qui est probablement trop bas pour BVB.

Selon le image il y a une autre partie intéressée, à savoir l’AS Monaco avec le nouvel entraîneur Niko Kovac. Le Croate et Wolf travaillaient déjà ensemble à Francfort. En 2017, Kovac avait attiré le jeune homme de 25 ans de Hanovre vers la métropole principale avant de passer au BVB en 2018.

L’équipe de la Principauté veut se moderniser puissamment après la neuvième place de la saison précédente et a toujours de profondes poches malgré la pandémie corona. Les dix millions d’euros réclamés par BVB ne devraient donc pas poser de problème aux Monégasques.

Wolf a disputé 21 matchs pour Hertha la saison dernière, marquant un but et trois passes.

BVB: L’horaire d’été

Contrairement au FC Bayern ou au RB Leipzig, le Borussia n’est plus représenté à l’international. Par conséquent, le Borussia ne recommencera à s’entraîner que la semaine prochaine. Du 10 au 17 août, les noirs et jaunes se rendent presque traditionnellement à Bad Ragaz en Suisse pour leur camp d’entraînement d’été.

Borussia Dortmund: les ajouts pour la saison 2020/21