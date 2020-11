Le Borussia Dortmund plus fort que jamais après Corona

Le directeur général du Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, a annoncé lors de l’assemblée générale numérique de BVB que le noir et le jaune sortiraient de la crise corona « plus forts que jamais ». La perte due à la pandémie est toujours supérieure aux 75 millions d’euros annoncés à ce jour. Watzke a également félicité l’équipe et également l’entraîneur Lucien Favre. L’écart avec le FC Bayern, «actuellement meilleure équipe du monde», s’est réduit.

« BVB retrouvera alors une force économique qui sera encore plus grande qu’avant Corona », a déclaré un Watzke positif dans son discours au début de l’assemblée générale. Il est vrai qu’il faut « avoir de la patience et de la compréhension pour la position de l’autre », mais il n’a pas peur de l’avenir de BVB. « BVB a encore les meilleures années devant eux », a précisé Watzke.

La situation, notamment pour les grands clubs européens, auxquels Watzke compte BVB, reste « encore difficile »: « On peut perdre plus de 70 à 75 millions d’euros », a déclaré Watzke. Cependant, BVB n’est « pas à risque » en termes de liquidité, ce qui est également dû à la croissance du sponsoring: « Nous avons signé de nouveaux contrats formidables – nous avons bien sûr été un peu chanceux avec le timing. »

Le lock-out de mars en particulier n’a pas laissé passer Watzke sans laisser de trace. « Cela s’est brûlé en moi », a souligné Watzke, qui a évoqué une perte de « sept à huit milliards d’euros » pour le football européen de mars à l’été. L’Association des clubs européens a quantifié cela pour la dernière fois lors d’une réunion.

De plus, Watzke a de nouveau défendu la position du football en période de pandémie de coronavirus. L’organisation de jeux fantômes est encore nécessaire, mais Watzke ne voit pas de rôle particulier pour le football: « Nous n’avons jamais voulu avoir une position exceptionnelle, nous avons voulu poursuivre notre métier. Le LDF a développé un concept d’hygiène hors du commun. Nous avons reçu des éloges partout pour cela. Christian Seifert a fait un excellent travail. «

Watzke: « Ce que les joueurs ont fait était super »

En ce qui concerne les matchs fantômes, Watzke a particulièrement salué la performance de l’équipe qui, par exemple, a résisté jusqu’à la «meilleure équipe du monde» actuelle, le FC Bayern, jusqu’au bout dans une «atmosphère stérile et fertile».

« Ce que les joueurs ont fait était génial. Le jeu était au plus haut niveau. Vous ne pouvez que féliciter les joueurs pour leurs performances à ce niveau en période de jeux fantômes », a expliqué Watzke, qui a également fait remarquer qu’ils étaient « plus proches « s’est rapproché des champions du record d’Allemagne.

« Vous n’aviez plus le sentiment que deux mondes différents se heurtent ici », a expliqué Watzke: « Mais il y a une limite, à savoir là où cela n’a plus de sens économique. Le Bayern est capable d’investir presque deux fois plus dans les joueurs. C’est la limite. Nous devons réaliser des choses extraordinaires, mais nous ne ferons rien de fou économiquement et ne nous mettrons plus dans une situation comme il y a 15 ans. «

BVB: les revenus baissent de 25%

Treß révèle que BVB fait partie de la pandémie de coronavirus Perte de revenus de 25 pour cent doit enregistrer. « C’est amer », il dit. Néanmoins, BVB continuera à se développer dans le sponsoring en 2020/21. Cramer a réussi à prolonger le long terme avec Puma et à lier les sponsors du maillot Evonik et 1 & 1. «Une croissance annuelle des ventes de 20 millions d’euros» est à prévoir.

BVB augmente sa ligne de crédit de 60 à 120 millions d’euros

« Nous avons élargi notre ligne de crédit de 60 à 120 millions d’euros, mais nous voulons aussi en sortir rapidement. »

Watzke remercie Steinbrück: « Super membre »

Enfin, Watzke a dit au revoir au conseil de surveillance sortant de Steinbrück: « Cher Peer, vous étiez un compagnon très important de BVB. Vous parlez toujours un langage simple. Vous avez été un excellent membre de ce conseil de surveillance pendant dix ans. »

Watze: BVB sera encore plus fort économiquement après Corona

« BVB a la chance d’être soutenu par une base de fans extraordinaire. Si les conditions générales de santé le permettent, nous, le Borussia Dortmund, serons à nouveau devant une maison à guichets fermés. BVB retrouvera alors une force économique qui sera encore plus grande qu’avant Corona. Je n’ai pas peur du futur. Mais nous devons être patients et comprendre la position de chacun. BVB a encore les meilleures années devant eux. «

Watzke: Les jeunes joueurs du BVB « ont besoin de patience »

« Nos jeunes joueurs ont encore besoin de développement. Moi tient à remercier Lucien Favre et son équipe d’entraîneurs – et aussi avec l’équipe. Elle a avec le sien Dispense de salaire contribué à atténuer la situation. Nous avons eu pas de travail à temps réduit pour nos employés à ce jour profiter de. »

« BVB doit faire quelque chose d’extraordinaire pour se rendre en Bavière »

Maintenant, Watzke parle du purement situation sportive chez BVB: « Nous avons dix ans derrière nous pendant lesquels nous avons joué sans interruption en Europe. unique dans l’histoire du club. Nous sommes actuellement à la troisième place parce que nous avons perdu contre le Bayern. Mais nous sommes à portée de main. Nous avons une équipe qui est très talentueuse, a beaucoup de potentiel et nous ne pourrons pas augmenter ce potentiel dans les prochaines années. Nous sommes dans une très bonne position de départ en matière de sport. Mais nous avons un problème: Tout le monde s’attend à ce que si quelqu’un attaque la position de la Bavière peut, peut seulement le BVB le sien. La Bavière est que meilleure équipe du monde et pourtant nous nous sommes rapprochés d’eux. On n’avait plus le sentiment que deux mondes différents se heurtaient ici. Mais il y a une limite, à savoir là où cela n’a plus de sens économique. Le Bayern est capable d’investir presque deux fois plus dans les joueurs. Voilà la limite. Nous devons faire quelque chose d’extraordinaire, mais ne fera rien de fou économiquement et ne nous met plus dans une situation comme il y a 15 ans.«

« Le football va revenir progressivement à la normale. Je ne peux pas dire combien de temps cela prendra. Mais le Les nouvelles sur les vaccins sont très positives. j’ai le plus grand respect pour les personnes qui travaillent dans le domaine médical. C’est extraordinaire. «

Watzke: « Ont une liquidité suffisante »

« La situation reste cependant difficile. On peut le faire aussi plus que la perte de 70 à 75 millions d’euros volonté. Mais nous disposons de liquidités suffisantes pour nous il n’y a aucun danger. On a grands nouveaux contrats signés – En termes de timing, nous avons bien sûr été un peu chanceux. «

«Nous n’avons jamais voulu avoir un poste exceptionnel, nous voulions poursuivre notre profession. Le LDF a développé un concept d’hygiène exceptionnel. Nous avons reçu des éloges partout pour cela. Christian Seifert a fait un excellent travail.

Watzke, patron du BVB: « Grands compliments à la politique »

« Au cours des derniers mois, j’ai toujours senti que j’étais entre de bonnes mains avec la politique en tant que citoyen. Le gouvernement de l’État a toujours été un point de contact pour nous. »

Watzke en parle Dégâts totaux de la pandémie de coronavirus pour le meilleur football européen. C’était lors d’une récente réunion de l’European Club Association de mars à l’été jusqu’à « sept ou huit milliards d’euros » été quantifiée. Watzke se plaint que la crise en particulier les grands clubs à fort chiffre d’affaires. «Les grands clubs sont les plus touchés. En tant que BVB, nous avons la plus grande capacité d’audience d’Europe. Chaque jeu nous coûte quatre millions d’euros. Cela garantit, directement et indirectement, que les revenus se détachent. Vous pouvez trouver ce qui manque là-bas. Nous avons le deuxième équipe la plus chère de la Bundesliga et bien sûr, il doit être refinancé. Ce n’est pas un hasard si le FC Barcelone a de si gros problèmes en Espagne. «

BVB à l’époque de Corona: « Cela s’est profondément gravé en moi »

Il s’agit maintenant des pertes économiques causées par la crise corona. Watzke: « Nous étions sur une trajectoire de croissance stable jusqu’en mars. Le verrouillage complet – qui s’est profondément gravé en moi. Nous avons réalisé assez rapidement que nous avions le Il a fallu sécuriser les jeux fantômes pour sécuriser les sources de revenus.«

Watzke: « Atmosphère terriblement stérile »

Tout d’abord, il s’agit de la situation du football depuis mars et du début de la crise corona en Allemagne. À cet égard, Watzke fait un grand compliment aux joueurs du BVB, surtout en y repensant Match contre le FC Bayernque dans un « atmosphère terriblement stérile » avait été effectuée. « Ce que les joueurs ont fait était super. Le jeu était au plus haut niveau. Vous ne pouvez que féliciter les joueurs pour leurs performances à ce niveau en période de jeux fantômes. «

