Le Borussia Dortmund aurait rejeté la première offre de Sancho

BVB probablement chaud pour le joyau de Hoffenheim Bogarde

Le Borussia Dortmund est probablement intéressé par la signature de Melayro Bogarde, un défenseur central de 18 ans du TSG Hoffenheim. Cela rapporte le image. En plus du BVB, le RB Leipzig et l’Ajax Amsterdam auraient gardé un œil sur les Néerlandais.

Bogarde, fils de la légende milanaise et barca Winston Bogarde, n’est sous contrat avec TSG que pour une saison, mais devrait être ouvert à une prolongation du contrat. En conséquence, il ne voudra peut-être pas passer à une équipe supérieure avant d’avoir terminé la prochaine étape de développement.

Le joueur national U18, champion d’Europe U17 l’an dernier et élu dans l’équipe All-Star du tournoi, a rejoint les U17 d’Hoffenheim en 2018. Dans la seconde moitié de la saison, il a été utilisé pour les professionnels du Kraichgau en Bundesliga pour la première fois et devrait faire partie de l’équipe lors de la nouvelle saison.

BVB: Zorc s’attend à ce que Jadon Sancho commence à s’entraîner

Le Borussia Dortmund se prépare pour la saison à venir jeudi. Jadon Sancho, courtisé en Europe, devrait également être là. « Nous nous attendons à ce que Jadon revienne à Dortmund pour la séance d’entraînement jeudi », a déclaré le directeur sportif Michael Zorc. botteur.

Sancho est considéré comme le joueur préféré de Manchester United, qui a décroché la troisième place de la Premier League contre Leicester City dimanche et ainsi qualifié pour la Ligue des champions. Du fait de la qualification, les Red Devils disposent d’au moins 66 millions d’euros de plus que s’ils participaient à la Ligue Europa. Comme le image rapports, United aurait flashé une offre de 98 millions d’euros, le club souhaite présenter une nouvelle offre dans les prochains jours.

Le contrat de Sancho avec BVB court jusqu’en 2022, le patron du BVB Hans-Joachim Watzke a souligné à plusieurs reprises au cours des dernières semaines et des derniers mois qu’il n’y aurait « pas de réduction corona » dans le cas de Sancho. Selon des informations concordantes dans les médias, les parties intéressées devraient payer 120 millions d’euros. Si Sancho se rend au camp d’entraînement avec BVB le 10 août, un transfert est bruyant Actualités de la Ruhr hors de la table.

Dernier amené les Anglais Fois avec l’attaquant lillois Jonathan Ikone, un possible successeur en jeu. L’international français serait disponible pour environ 45 millions d’euros. Selon le journal, Sancho s’est déjà mis d’accord avec Manchester United sur les détails d’un déménagement.

BVB: les statistiques de Sancho pour la saison 2019/20

compétition Jeux Déchiré modèles Minutes Bundesliga 32 17 17 2,290 Ligue des champions 8 2 2 647 Coupe DFB 3 – – 256

BVB: l’entraîneur MSV est ennuyé par le tirage au sort de la coupe

BVB doit participer au premier tour de la Coupe DFB à MSV Duisburg. Son entraîneur Torsten Lieberknecht était ennuyé par la loterie après le tirage au sort, car à la mi-septembre, le match peut être joué dans le meilleur des cas avec une faible charge d’audience.

« Tant de choses, alors probablement sans nos fans ou si pas du tout avec seulement une petite partie – c’est tout … Nous n’avons pas à nous interroger sur le Borussia Dortmund en termes de sport. Ils sont au sommet du who’s who du meilleur football international. « Lieberknecht a déclaré à propos du duel Ruhrpott, qui a lieu entre le 11 et le 14 septembre.

La distance linéaire entre les deux stades n’est que de 48 kilomètres, le dernier et unique affrontement de la coupe remonte à plus de 45 ans: lors de la saison 1974/75, le MSV s’est imposé 2-1 après prolongations en demi-finale et a perdu contre l’Eintracht Francfort en finale. .

Borussia Dortmund: les plus grands talents du BVB sans mission en Bundesliga 1/18 Giovanni Reyna (17 ans) vient peut-être de faire ses débuts professionnels pour BVB en janvier, car il y a des talents de haut niveau dans le département jeunesse du noir et du jaune qui sont toujours sans engagement des professionnels. SPOX donne un aperçu. 2/18 YOUSSOUFA MOUKOKO: Tire au sol l’escadron U19 et l’UEFA Youth League après la Bundesliga U17. À seulement 15 ans, c’est la plus grande promesse de l’attaquant du BVB. Pourrait faire ses débuts pour les professionnels grâce à un changement de LDF en novembre. 3/18 ANSGAR KNAUFF: Chez BVB et dans l’aile droite depuis 2016. En U19 aux côtés de Moukoko et Alaa Bakir, les meilleurs joueurs absolus (26 matchs, 7 buts, 7 passes). Peut jouer à la Bundesliga A-Junior pendant une autre année. 4/18 BRADLEY FINK: Originaire de Lucerne en 2019 avec la recommandation de 1,91 mètre de garde et 40 buts en 21 matchs. Son geste était politique, au BVB, il est déjà considéré comme un successeur légitime de Moukoko. À Lucerne, il a été comparé à Harry Kane. 5/18 NMANDI COLLINS: Un défenseur central nigérian de 16 ans, très dynamique et physiquement large pour son âge. Venu de Fortuna Düsseldorf en 2016. Depuis, il a également montré des qualités de buteur. A quatre buts en Bundesliga Ouest U17. 6/18 DENNIS LÜTKE-FRIE: Le capitaine des U17 est basé au milieu de terrain central. Avec son beau pied gauche, le joueur de 17 ans a déjà marqué 15 points de buteur en 17 matchs cette saison. Kicks de temps en temps pour les U19. 7/18 IMMANUEL PHERAI: Un des meilleurs talents du football néerlandais – et un protégé du consultant vedette Mino Raiola. Impressionne en tant que dix des U19 avec une excellente technologie, des compétences stratégiques et le risque de marquer. Devrait être lentement présenté à l’équipe professionnelle. 8/18 GÖKTAN GÜRPÜZ: Engagé par le grand rival de Gelsenkirchen en 2016, le Turc de Duisbourg forme majoritairement le milieu de terrain des U17 avec Lütke-Frie. Donne une structure au match de Dortmund avec son solide pied droit. Un joueur dynamique. 18/09 LUCA UNBEHAUN: Conserve la boîte de l’équipe U19 et de la ligue régionale, n’est pas seulement considérée comme un joyau dans toute l’Allemagne. A été inclus par « The Guardian » dans la liste des 60 talents les plus prometteurs du football mondial (né en 2001). 10/18 KAMAL BAFOUNTA: Un milieu de terrain de 1,93 mètre de France que l’équipe de Dortmund a récupéré au FC Nantes il y a deux ans après une longue lutte avec l’Inter Milan. Est comparé à Paul Pogba en raison de sa stature et de son style de jeu. 11/18 ALAA BAKIR: Buteur d’origine jordanienne, capitaine des U19. Avant la crise de Corona, cependant, il a été progressivement introduit dans la deuxième équipe. Bon en combinaison, mais avec des problèmes dans les duels de temps en temps. 12/18 KEN MATA: Un autre joueur que le noir et le jaune du Schalke Knappenschmiede ont attiré à Brackel. Le Congolais allemand de 16 ans peut être utilisé à la fois au centre et à l’extérieur. Joue actuellement en U17. 13/18 COLIN NOAH KLEINE-BEKEL: Nom spécial, joueur spécial? Le défenseur central engagé par Rot-Weiß Essen en 2018 est au moins indispensable pour les U17. Son taux de buts de six buts n’est pas mal pour un joueur défensif. 14/18 PATRICK OSTERHAGE: est venu du Werder Brême au BVB en 2017 avec de grands lauriers, mais n’a pas encore fait de grande percée. A domicile au milieu de terrain des U19 et deuxième équipe. Pied gauche solide, bonne vue d’ensemble. Mais aussi «déjà» 20. 15/18 EMRE AYDINEL: Fait partie de la solide équipe du championnat A-Youth de 2019. Cependant, son développement semble ralentir cette saison. Comme Osterhage déjà 20 ans, le Turc est à peine utilisé dans la deuxième équipe. Joue occasionnellement dans la Youth League. 16/18 JANO BAXMANN: Comme Aydinel, un homme pour le centre de la tempête, comme Aydinel mais seulement un réserviste dans l’équipe de la ligue régionale du Borussia. Son contrat expire cet été. Plus que douteux si le jeune de 21 ans reste. 17/18 DOMINIK WANNER: occupe le poste d’arrière latéral gauche de l’équipe de la ligue régionale. Cette saison agit uniquement en tant que joueur de rotation. Son avenir n’est pas non plus clair. Son contrat se termine cet été. 18/18 MAGNUS KAASTRUP: L’ailier danois est prêté par Aarhus GF jusqu’à la fin de la saison. Jusqu’à présent, il n’a pas été totalement convaincant (cinq participations au but en 17 missions). Un engagement ferme est peu probable.

BVB prévoit de démarrer avec 12000 à 15000 spectateurs

Selon le directeur marketing Carsten Cramer, BVB prévoit de démarrer la saison avec 12 000 à 15 000 spectateurs au Signal Iduna Park. Une utilisation des capacités plus élevée « en raison de la régulation de la distance, qui doit être observée » n’est pas possible, comme celle Daily Mirror m’a dit. Le directeur général Carsten Schmidt avait déjà ces chiffres la semaine dernière Image de sport appelé. L’arène peut généralement accueillir 81 365 spectateurs.

Il est d’une grande importance que certaines des 4000 places de la zone d’accueil puissent être rouvertes: « C’est bien sûr un coup dur pour le bureau si ces revenus se décomposent complètement, a déclaré Cramer, mais limité: » Si de nombreuses entreprises ne vont pas bien et 6,8 millions de personnes en Allemagne travaillent à temps réduit, le besoin de divertissement est limité. «

De plus, Cramer a salué la fidélité des joueurs, qui étaient en partie responsables du fait que les employés du club n’avaient pas à travailler à temps réduit: reposent sur un travail de courte durée. «