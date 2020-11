Le bon début de saison et les grands projets d’Aston Villa: Symbol Jack, Vision 1982

Un début de saison parfait avec quatre victoires sur quatre matchs a récemment été suivi de deux défaites – mais cela ne change pas les grands plans d’Aston Villa. Les nouveaux propriétaires ont dépensé environ 230 millions d’euros pour de nouveaux joueurs au cours des deux derniers étés, l’entraîneur Dean Smith (49 ans) parle de la Ligue des champions.

Manchester United, Manchester City et Liverpool auraient été intéressés par la signature de Jack Grealish cet été, l’entraîneur de City Pep Guardiola l’a même qualifié de « l’un des meilleurs joueurs de la Premier League » – mais au lieu de changer, l’offensive polyvalente a signé avec Aston Villa a signé un nouveau contrat jusqu’en 2025. « C’est mon club, ma maison et je suis heureux ici », a annoncé Grealish.

C’est la partie romantique à laquelle on peut probablement croire: Grealish est né dans la banlieue de Birmingham à Solihull et – à part un prêt d’un an au comté de Notts lors de la saison 2013-14 – joue pour son club préféré Villa depuis l’âge de six ans qu’il dirige maintenant en tant que capitaine.

Mais ensuite, Grealish a déclaré: « Les nouveaux propriétaires m’ont fait comprendre à quel point ils sont ambitieux et ce qu’ils veulent faire avec Aston Villa. Il y a des moments passionnants devant nous et je suis heureux d’en faire partie. » L’international anglais, à l’âge de 25 ans, à l’âge du footballeur, a décidé de ne pas passer dans un club de premier plan car il croit fermement que Villa le sera bientôt lui-même.

Aston Villa: de riches investisseurs et un fan coach

Le début du supposé top club a eu lieu à l’été 2018. Villa venait de manquer la promotion en Premier League pour la deuxième fois lorsque la société d’investissement NSWE a repris 55% des actions du club. Derrière l’entreprise se trouvent l’Egyptien Nassef Onsi Sawiris, 59 ans, qui était le quatrième Africain le plus riche selon Forbes l’année dernière, et Wesley Robert Edens du même âge, homme d’affaires prospère et copropriétaire du club NBA Milwaukee Bucks.

Après un début de saison raté, ils ont fait de Dean Smith – comme Grealish né dans la grande région de Birmingham et également fan de Villa depuis son enfance – comme nouvel entraîneur en octobre. Son assistant était la légende de Chelsea John Terry, qui avait déjà mis fin à sa carrière active à Villa.

Le duo a ramené le club en Premier League via les éliminatoires du championnat dès la première tentative. NSWE a ensuite acheté les 45% restants – et de nouveaux joueurs pour 149 millions d’euros. La perte de transfert de Villa de 147 millions était de loin la plus importante de tous les clubs de Premier League à l’été 2019.

© imago images / Pro Sports Images





Aston Villa: visite de magasinage après la saison gâchée

Malgré les investissements, Villa s’est longtemps battue contre la relégation la saison dernière, mais s’est tout de même accrochée à Smith et à la classe le dernier jour du match. La réaction? Deux importantes prolongations de contrat – en plus de Grealish, le chef de la défense de 27 ans Tyrone Mings ont signé à long terme – et la prochaine tournée de shopping, cette fois pour 82 millions d’euros.

Emiliano Martinez de l’Arsenal FC (17,4 millions d’euros) et Ross Barkley du Chelsea FC (prêt), un bon ami de Grealish, sont venus pour le but. Pour convaincre Barkley de déménager, Grealish lui aurait envoyé un texto quotidiennement pendant trois semaines. Barkley s’est laissé convaincre et a été étonné après les premières séances d’entraînement: « Compte tenu de la mauvaise performance de l’équipe la saison dernière, je suis étonné de la qualité des joueurs. » L’équipe nouvellement formée devait d’abord se trouver – et avait également besoin d’un attaquant précis.

Les buts sur le chemin de la promotion de la Premier League ont déjà marqué le joueur de prêt Tammy Abraham, qui est ensuite retourné dans son club régulier de Chelsea. En tant que successeur supposé, Wesley venait du Club Bruges. Le Brésilien de 22 ans n’a d’abord été que partiellement convaincant, puis s’est déchiré le ligament croisé et est toujours blessé aujourd’hui.

Villa a décroché une bien meilleure adhérence cet été avec Ollie Watkins, 24 ans, qui a été signé par le Brentford FC pour la somme record du club de 30,8 millions d’euros. Il y a trois ans et demi, Watkins a joué dans la Ligue deux à quatre niveaux pour Exeter City avant que l’actuel entraîneur de Villa, Smith, ne l’emmène à Brentford, où il s’est progressivement amélioré et a terminé deuxième sur la liste des meilleurs buteurs la saison dernière.