Le « Bomber » fête ses 75 ans, mais Gerd Müller « dort vers sa fin »

Gerd Müller, le «bombardier de la nation», aura 75 ans aujourd’hui, mardi. Il remarquera à peine son anniversaire: Müller souffre de démence.

C’est un triste anniversaire. Ce n’est pas le premier que Gerd Müller passe dans une maison de retraite, mais, aussi tragique que ce soit, peut-être le dernier. L’éternel «bombardier de la nation» aura 75 ans aujourd’hui, le 3 novembre, mais les paroles émouvantes de sa femme ne laissent guère espérer que beaucoup d’autres suivront.

Son mari, a rapporté Uschi Müller, est dans une « triste situation », une situation dont il n’y a plus moyen de sortir. «Le Gerd», dit-elle au image, « dort vers sa fin. Il dort lentement. »

Müller souffre de la maladie d’Alzheimer. Le plus grand buteur de l’histoire du football allemand vit donc dans une maison de retraite au sud de Munich depuis près de six ans. «J’espère», dit sa femme, «qu’il ne peut pas penser à son sort, à une maladie qui prive les gens de leur dignité ultime». Son mari « ne mange presque rien », ment « presque 24 heures au lit, n’a que quelques instants de réveil ». Le jour de son anniversaire, Uschi Müller veut « regarder la télévision avec lui – même s’il ne remarque rien ».

Le souvenir de Müller et de son incomparable carrière est gardé par d’autres, en particulier ses compagnons de longue date. Le FC Bayern a spécialement prévu une fête d’anniversaire dans le musée de l’Allianz Arena, forcément sans, mais pour lui. Ils ne savent que trop bien ce qu’ils lui doivent tous: Müller est le « joueur le plus important de l’histoire du FC Bayern », souligne Franz Beckenbauer, car: « Sans les buts de Gerd, nous serions encore dans notre ancienne cabane en bois au Rue Säbener. «

Müller était unique, sans égal. Butt out, virage rapide, tir – puis ça a explosé! Sans lui, le FC Bayern ne serait guère devenu le glorieux et riche FC Bayern, et l’Allemagne en 1974 ne serait probablement pas devenue championne du monde sans son objectif de victoire inimitable de porter le score à 2-1. Après ce 68e but en seulement 62e match international, il a démissionné de l’équipe nationale bien trop tôt, il a continué à grogner en Bundesliga: il a marqué 365 buts, 40 dans la seule saison 1971/72 – un record « de tous les temps ». Tout comme les sept canons de buteur.

Le FC Barcelone a attiré Gerd Müller avec un méga salaire

L’éternel attaquant mène son dernier combat sans espoir depuis février 2015. C’est un adieu tranquille qui, malgré toute la tragédie, lui convient en quelque sorte. Parce que Müller a toujours été la star silencieuse, timide et modeste qui a réagi sans rien dire à toute l’agitation autour de lui. Lorsque le FC Barcelone l’a attiré dans les années 1970 avec le salaire annuel astronomique de 600 000 marks, il a refusé, irrité: « Je ne le fais pas, je ne peux pas manger plus d’un schnitzel par jour. »

Alors que les présidents d’honneur Franz Beckenbauer et Uli Hoeneß sont restés sous les feux de la rampe pendant des décennies après leur carrière, Müller s’est éloigné du public. Le tisserand formé n’était pas un charismatique, avait des problèmes avec la vie en dehors du football. Dans les années 1980, il est devenu accro à l’alcool et s’est retrouvé en détresse financière et personnelle. Ses compagnons, Franz et Uli, l’ont attrapé et lui ont donné un nouveau poste d’entraîneur adjoint. « Je n’aurais probablement pas réussi sans l’aide de mes amis », a déclaré Müller.

Le Bayern a également soutenu son « Gerdchen », comme l’a appelé le défunt entraîneur Dettmar Cramer, ces dernières années. «Nous aidons partout où nous le pouvons», a déclaré Hoeness. Mais surtout, a-t-il souligné, la femme de Müller s’est occupée de lui «avec sacrifice»: seule Corona l’empêchait de rendre visite à son mari deux heures par jour. Cette maladie était « terrible » pour Gerd et la famille, a souligné Hoeneß, et la sympathie pour « le petit, gros Müller » (ancien entraîneur du Bayern Zlatko Tschik Cajkovski) était toujours grande.

Le sort de Müller le touche beaucoup, a déclaré le sélectionneur national Joachim Löw à l’occasion de son 70e anniversaire, « il était probablement le meilleur attaquant que nous ayons eu – un attaquant que nous ne reverrons plus jamais. » Uwe Seeler, l’icône du Hamburger SV, est « juste triste » quand il pense à son ancien coéquipier en équipe nationale. Et la star du Bayern Thomas Müller, qui perpétue la tradition du «broyage», a déclaré: «La maladie de Gerd affecte mes reins». Pas seulement lui.