Le bombardement jamais résolu de Wall Street en images rares, 1920

Le 16 septembre 1920, alors que des centaines de travailleurs de Wall Street se dirigeaient vers le déjeuner, un chariot tiré par des chevaux se gara devant la JP Morgan Bank – l’institution bancaire la plus puissante du monde. À l’intérieur du wagon, 100 livres (45 kg) de dynamite avec 500 livres (230 kg) de lourds poids à guillotine en fonte ont explosé dans une détonation programmée par minuterie, envoyant les poids dans les airs.

Le cheval et le chariot ont été détruits en petits fragments, mais le conducteur aurait quitté le véhicule et s’est échappé. La puissante explosion a transformé le centre financier du pays en une horrible zone de guerre et a fait 38 morts et des centaines d’autres grièvement blessés.

Le bruit a été entendu dans tout le Lower Manhattan et de l’autre côté de l’East River à Brooklyn. Les rues enfumées étaient couvertes d’une couche de verre brisé, de débris de bâtiments endommagés et de corps. Le commis en chef de JP Morgan, William Joyce, qui était assis près de la fenêtre avant, était parmi les personnes tuées, et Junius Morgan, un fils de JP Morgan, Jr., a été blessé. La Bourse de New York, de l’autre côté de Broad Street, a été fermée immédiatement.

Au début, il n’était pas évident que l’explosion était un acte de terrorisme intentionnel. Les équipes ont nettoyé les dégâts du jour au lendemain, y compris des preuves matérielles qui seraient aujourd’hui cruciales pour identifier l’auteur. Le lendemain matin, Wall Street était de retour aux affaires – fenêtres brisées drapées de toiles, ouvriers bandés, mais fonctionnant néanmoins.

Les théories du complot abondaient, mais les services de police et d’incendie de New York, le Bureau of Investigation et les services secrets américains étaient au travail. Chacun recherchait avidement des pistes. Le Bureau a interrogé des centaines de personnes qui se trouvaient dans la région avant, pendant et après l’attaque, mais a développé peu d’informations utiles.

Les quelques souvenirs du conducteur et du wagon étaient vagues et pratiquement inutiles. Le NYPD a pu reconstruire la bombe et son mécanisme de fusible, mais il y a eu beaucoup de débats sur la nature de l’explosif, et tous les composants potentiels étaient couramment disponibles.

Parce que personne n’a revendiqué l’attentat à la bombe, le département de police de New York a envisagé un certain nombre de motifs possibles. L’assassinat de JP Morgan, Jr., a été écarté comme motif parce qu’il était en Europe au moment de l’attaque.

Une autre possibilité était une tentative de cambriolage du bâtiment adjacent du sous-trésor, où 900 millions de dollars en lingots d’or étaient déplacés ce jour-là. Le bombardement a finalement été décidé comme étant un acte de terrorisme commis par des «rouges» – anarchistes et sympathisants communistes – qui voulaient briser les symboles du capitalisme américain.

Une pile de prospectus anarchistes trouvés dans une boîte aux lettres à un pâté de maisons de Wall Street soutenait cette théorie. Les soupçons sont tombés sur les radicaux politiques, les communistes et les anarchistes d’origine étrangère – en particulier les Italiens, les Russes et les Juifs.

Un galléaniste en particulier, l’anarchiste italien Mario Buda (1884–1963), associé de Sacco et Vanzetti, et propriétaire d’une voiture qui a conduit à l’arrestation de ce dernier pour un vol et un meurtre séparés, est allégué par certains historiens, dont Paul Avrich, pour être l’homme le plus susceptible d’avoir posé la bombe. Avrich et d’autres historiens théorisent que Buda a agi pour se venger de l’arrestation et de la mise en accusation de ses collègues galléanistes, Sacco et Vanzetti.

Les services secrets et le Federal Bureau of Investigation ont interrogé des milliers de personnes et arrêté de nombreux radicaux, mais personne n’a été accusé du crime, et l’enquête a été abandonnée en 1940. Aucun mémorial n’a été créé pour commémorer l’événement, et la façade de la bâtiment, au 23 Wall Street, n’a pas été réparé.

(Crédit photo: Bibliothèque du Congrès / NY Daily News / Getty Images).