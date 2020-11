Le bogue de mise à niveau sur place de Windows 10 signifie que vous ne pouvez plus conserver vos fichiers

in

La réinstallation de Windows 10 est un moyen simple et efficace de résoudre toutes sortes de problèmes avec le système d’exploitation. Microsoft vous permet d’actualiser votre installation de Windows 10 avec l’outil de création de média (MCT) ou le fichier Setup.exe dans Windows 10 ISO.

Lorsque vous effectuez une mise à niveau sur place à l’aide de l’outil de création de médias, Microsoft remplace les fichiers du système d’exploitation actuel par de nouvelles versions. Cela vous permet de résoudre les problèmes de Windows 10, les fonctionnalités ou les applications cassées et même les problèmes de mise à jour. De plus, une mise à niveau sur place laisse les fichiers utilisateur intacts.

La mise à niveau sur place de Windows 10 conserve également les paramètres et votre personnalisation. En fait, plusieurs applications préinstallées et leurs données restent également inchangées.

Malheureusement, suite à la publication de la mise à jour d’octobre 2020 de Windows 10, il n’est plus possible d’enregistrer vos applications, paramètres et fichiers lors d’une mise à niveau sur place.

Un bogue dans le package d’activation de Windows 10 désactive deux options: conserver les fichiers et applications personnels et conserver les fichiers personnels.

Cela signifie que vous ne pourrez choisir que la troisième option «Rien». Si vous sélectionnez «Rien», cela signifie que vous ne pouvez pas réinstaller le système d’exploitation ou effectuer une mise à niveau sur place de Windows 10 20H2 en conservant vos fichiers personnels.

Notez que l’outil de création de média fonctionne comme prévu lorsque vous effectuez une mise à niveau à partir de Windows 10 version 2004, mais si vous installez la mise à jour d’octobre 2020 (20H2) via Windows Update (package d’activation), vous serez obligé de choisir l’option «Rien» pendant une mise à niveau sur place et perdez vos fichiers.

Comme vous pouvez le voir dans la capture d’écran ci-dessus, le programme d’installation de Windows 10 indique à tort que la version actuelle ne prend pas en charge les mises à niveau et ne peut conserver aucun fichier ni paramètre utilisateur.

Heureusement, il existe une solution de contournement, mais elle vous oblige à supprimer manuellement le package d’activation.

Comment réparer une mise à niveau sur place interrompue sur Windows 10 20H2

Pour corriger le bogue de mise à niveau sur place qui provoque l’erreur «Vos fichiers, applications et paramètres ne peuvent pas être conservés», procédez comme suit:

Ouvrez Paramètres> Mise à jour et sécurité> Windows Update. Cliquez sur le bouton «Afficher l’historique des mises à jour». Cliquez sur «Désinstaller les mises à jour». Dans la fenêtre du Panneau de configuration, recherchez «KB4562830». Sélectionnez le package de mise à jour et cliquez sur ‘Désinstaller’ Redémarrez votre système.

Ouvrez l’outil de création de médias et vous pouvez maintenant sélectionner l’option qui vous permet de conserver vos fichiers.

Des sources Microsoft nous ont indiqué que le problème serait résolu dans les mises à jour du Patch Tuesday de décembre 2020.

Le bogue de mise à niveau sur place de Windows 10 signifie que vous ne pouvez plus garder vos fichiers apparus en premier sur Windows Latest

