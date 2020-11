Le Black Friday est arrivé tôt pour les acheteurs d’Apple iPhone 11

Nulle part aussi petit que le iPhone 12 mini ou aussi puissant que l’un des Les quatre principales variantes de l’iPhone 12 d’Apple publiées récemment, le « format régulier » L’iPhone 11 est toujours assez compact et raisonnablement rapide, avec un écran de 6,1 pouces et un processeur A13 Bionic en remorque.

Avec le droit Offre Black Friday, c’est peut-être même le meilleur appareil mobile polyvalent pour les «iFans» avec un budget relativement serré à acheter avant les vacances. Normalement au prix de 600 $ et plus après l’annonce de la gamme iPhone 12 5G, l’iPhone 11 4G LTE uniquement est déjà en vente pour aussi peu que 300 $ sans échange ni port d’entrée requis.

Bien que supérieur Les offres Black Friday iPhone pourraient évidemment encore arriver entre aujourd’hui et le 27 novembre (ou même au-delà de cette date), les clients de Verizon ont jusqu’au dimanche 22 novembre pour décider d’attendre ou de réclamer dès maintenant leur réduction exclusive en ligne de 300 $.

Vous pouvez appliquer cette réduction à la variante de stockage d’entrée de gamme de 64 Go généralement disponible pour six Benjamins, ainsi qu’aux configurations légèrement plus coûteuses de 128 et 256 Go, qui passeront respectivement à 350 $ et 450 $ une fois que vous aurez satisfait aux conditions spéciales de Big Red.

À savoir, vous devrez ouvrir une nouvelle ligne de service, choisir un forfait illimité «éligible» et régler vos économies sous forme de crédits de facture mensuels. C’est tout, c’est l’affaire, sans aucune autre condition ni exigence compliquée. Mieux encore, vous pouvez également gagner une carte-cadeau électronique de 400 $ (!!!) avec une nouvelle gamme de services, un plan de versement mensuel et un transfert de numéro … tant que vous vous souvenez de visitez cette page Web et entrez le code promotionnel «BLACKFRIDAY400» ainsi que toutes les «autres informations nécessaires lorsque vous y êtes invité».