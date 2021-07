Le BGG : le bon gros géant sur France 2 : faut-il regarder le film de Steven Spielberg ce soir ?

Sorti en 2016, Le BGG : le bon gros géant est diffusé ce dimanche 25 juillet à 21h05 sur France 2. Film fantastique de Steven Spielberg, on y retrouve Mark Rylance avec la voix française de Dany Boon, Jemaine Clement ou encore Ruby Barnhill dans le Pays des Géants. Soyons honnête, à sa sortie au cinéma, Le BGG : le bon gros géant n’a pas fait d’étincelle, mais est-ce pour autant une raison de dire que Steven Spielberg a raté son film ?

Le film de Steven Spielberg est une adaptation du roman de Roald Dahl intitulé The BFG ou Le Bon Gros Géant en français. L’histoire se déroule dans l’Angleterre des années 1980. Tard dans la nuit, la jeune orpheline Sophie (Ruby Barnhill) est choquée de rencontrer un géant (Mark Rylance) qui l’emmène avec lui dans sa maison du Pays des Géants, de peur qu’elle ne révèle son existence aux autres. Heureusement, il s’avère que le géant est en réalité un gentil esprit qui, contrairement aux autres géants (plus grands), mange des légumes plutôt que des enfants, passe ses nuits à délivrer des rêves aux gens du monde entier et porte le nom de Bon Gros Géant ou BGG. Sophie et le BGG ne tardent donc pas à se lier d’amitié, tandis que ce dernier initie son nouveau compagnon humain “haricot” aux merveilles secrètes de son monde – et du nôtre.

LE BGG – LE BON GROS GÉANT - Bande-annonce VF

Lire cette vidéo sur YouTube

Cependant, la présence de Sophie ne tarde pas à attirer l’attention d’autres géants – menés par l’intimidant Géant Avaleur de chair fraîche (Jemaine Clement) – qui sont non seulement beaucoup plus grands que le BGG, mais qui envahissent aussi le monde des humains chaque nuit afin de grignoter des enfants. Avec l’aide du BGG, Sophie met donc en place un plan qui, s’il fonctionne, débarrassera le monde de ces géants assoiffés de sang une fois pour toutes.

Adapté du célèbre roman pour enfants du même nom écrit par Roald Dahl en 1982, Le BGG réunit le réalisateur Steven Spielberg et sa scénariste Melissa Mathison (qui est malheureusement décédée peu après la fin de la production du film) pour une nouvelle aventure fantastique sur l’amitié inattendue entre un enfant et un être étranger à notre monde. Bien que Le BGG n’atteigne pas les mêmes sommets que les meilleures offres familiales de Steven Spielberg par le passé, le film reste un divertissement fantaisiste parfaitement solide, rappelant une fois de plus au monde que Spielberg reste l’un des meilleurs conteurs purement cinématographiques actuellement en activité.

Bien que la source du Bon Gros Géant de Roald Dahl regorge de créatures et de lieux imaginatifs qui se prêtent à une adaptation cinématographique (voir également la version animée de 1989 de l’histoire de Dahl), ce n’est pas le type de roman axé sur l’intrigue qui se prête naturellement à un film avec une structure conventionnelle en trois actes. Le scénario adapté par Melissa Mathison réussit à apporter suffisamment de modifications à la narration originale de Roald Dahl pour lui donner plus d’élan, sans pour autant être trop infidèle au texte. De même, la version cinématographique du BGG a un fil conducteur thématique plus clairement défini que le roman source de Dahl – offrant aux enfants un message utile contre le harcèlement et des leçons sur l’importance d’apprendre à vivre en harmonie avec les autres (tout en invitant, à un niveau subtextuel plus profond, à des comparaisons entre le BGG et des conteurs tels que Melissa Mathison et Steven Spielberg). Le scénario de Melissa Mathison s’appuie sur des intrigues lourdes et supprime certains éléments plus sombres du livre de Roald Dahl afin de faire du BGG une histoire plus saine, mais le résultat final est tout de même un récit intéressant.

Le BGG lui-même, incarné par Mark Rylance, n’est pas seulement le clou du film, c’est aussi le personnage humanoïde le plus impressionnant jamais créé en motion-capture. Après avoir été oscarisé pour son rôle dans Le Pont des espions de Spielberg, Mark Rylance livre une autre performance richement dessinée, mais qui se distingue de son précédent rôle dans un film de Spielberg par sa personnalité et ses manières. Mark Rylance manie avec aisance le “langage de géant” du BGG et sa tendance à utiliser des paraphrases, tandis que ses expressions faciales et ses mouvements physiques donnent au géant créé numériquement un cœur battant qui lui aurait fait défaut s’il n’avait été qu’une création CGI. Le lien qui se forme entre le BGG et Sophie est d’autant plus convaincant grâce à la nouvelle venue Ruby Barnhill – qui, en tant que jeune protagoniste du film, intelligente et courageuse mais disciplinée, contribue non seulement à faire accepter la relation entre Sophie et le BGG, mais aussi à rendre les environnements CGI et les personnages du film d’autant plus crédibles grâce à ses réactions.

Dans le même ordre d’idées, Steven Spielberg et son directeur de la photographie de longue date, Janusz Kamiński, améliorent leur travail dans Les Aventures de Tintin, un film entièrement réalisé en images de synthèse, en intégrant de manière transparente des acteurs réels et des décors et accessoires pratiques dans un film qui est par ailleurs structuré visuellement dans le même style de réalisation que Tintin. La 3D est recommandée pour Le BFG, car le film offre une expérience immersive de pointe – utilisant efficacement des techniques telles que la perspective forcée pour que le monde du Pays des Géants semble encore plus massif et magnifique à voir, du point de vue de Sophie, beaucoup plus petite (qui, le plus souvent, se fond dans son environnement). Le souci du détail et la texture photoréaliste des créatures et des lieux fantastiques du film (en particulier la maison du BGG) permettent aux spectateurs de se sentir véritablement immergés dans ce monde.

Le BGG souffre de problèmes de rythme au cours de son troisième acte, le film introduisant plusieurs nouveaux personnages pour une série de séquences comiques un peu trop longues, au détriment de l’intrigue générale. Le conflit réel du film est lui aussi assez simple, puisque Le Géant Avaleur de chair fraîche (Jemaine Clement) est le seul membre des méchants géants à avoir une personnalité bien définie – et bien qu’il soit une brute mémorable, c’est aussi un méchant plat. Néanmoins, les autres acteurs du BGG, dont Penelope Wilton (Downton Abbey) et Rebecca Hall (Iron Man 3), jouent bien leur rôle et, vers la fin, le film retrouve la dynamique de ses deux premiers tiers.

Le BGG de Steven Spielberg est une adaptation techniquement impressionnante du roman de Roald Dahl, avec de la fantaisie et du cœur à revendre. Ce n’est pas le film familial le plus sophistiqué de Steven Spielberg (ni le plus poignant qu’il aurait pu être), mais c’est un excellent ajout à la vaste filmographie du réalisateur, ainsi qu’un autre film de contes de fées digne de ce nom sorti sous la bannière de Walt Disney Pictures. Les cinéphiles qui ont grandi en aimant le matériau d’origine de Roald Dahl devraient trouver suffisamment de choses à apprécier dans la version de Spielberg pour justifier qu’ils la regardent en salles – et, à leur tour, se sentir à l’aise d’utiliser le film pour présenter le récit des aventures de Sophie avec le Bon Gros Géant à une plus jeune génération.