Le Bengale oriental peut être imprévisible mais nous aurons un plan parfait: Jhingan – football

Le défenseur vedette de l’ATK Mohun Bagan, Sandesh Jhingan, sait que son rival, le SC East Bengal, pourrait être «imprévisible», mais fait confiance à son entraîneur Antonio Lopez Habas pour élaborer un «plan parfait» pour le très attendu derby de Kolkata de l’ISL vendredi.

La rivalité traditionnelle Mohun Bagan contre le Bengale oriental trouve une nouvelle plate-forme élégante après leurs fusions avec ATK et Shree Cement respectivement.

Alors que les champions en titre ATK ont une équipe de base définie, Jhingan a déclaré qu’il y aurait une peur de l’inconnu dans la mesure où l’équipe du Bengale oriental est concernée par une toute nouvelle configuration.

« Nous sommes une équipe bien établie, donc cela leur donne une idée de nos forces et faiblesses », a déclaré Jhingan dans un communiqué ISL.

«Ils ont une nouvelle équipe et sont imprévisibles. Nous ne savons pas ce qu’ils vont nous fournir. Nous avons des responsabilités mais nous croyons en notre système et notre entraîneur, je suis sûr qu’il aura un plan parfait pour ce match.

ATK Mohun Bagan a déjà fait un début positif pour la septième saison du tournoi, battant les Kerala Blasters par un but solitaire vendredi.

Jhingan a déclaré qu’il « n’avait jamais eu la chance de regarder un derby de Calcutta en direct au stade » mais qu’il était maintenant prêt à en faire partie, il veut s’assurer de faire le travail pour son équipe.

« Le derby a une histoire riche et ses racines sont profondément ancrées dans le football indien », a déclaré Jhingan, qui a signé un accord de cinq ans avec ATKMB après avoir passé six saisons avec Kerala Blasters.

«Maintenant, j’espère avoir une chance d’en faire partie. Le derby de Kolkata est bon pour le football indien et les supporters, mais nous vivons dans le présent et je dois faire mon travail, tout comme le reste de l’équipe – obtenir les trois points et la feuille blanche. Ce sera le tout premier derby de Kolkata de l’ISL lorsque les deux équipes historiques s’affronteront, mais Jhingan a déclaré qu’il le traiterait comme un autre match.

«C’est l’un des plus grands derbies du monde. En tant que footballeurs, vous voulez faire partie de ces grands matchs sur de grandes scènes, alors j’ai hâte d’y être », a déclaré le joueur de 27 ans.

«Je ne regarde pas en profondeur l’ampleur du match, que ce soit le derby de Kolkata ou tout autre match, c’est pareil. Tous sont importants, donc je ne laisse pas les émotions m’atteindre. Les entraîneurs et le personnel le considèrent comme un jeu de football. Croyant à plusieurs capitaines, l’entraîneur Habas avait nommé Jhingan l’un des cinq capitaines de la configuration ATKMB.

L’arrière central n’est pas étranger aux grands matchs – il a disputé deux finales de l’ISL en plus de nombreux matches importants pour l’équipe nationale. La gestion de la pression n’a jamais été un problème pour Jhingan et il ne s’attend pas à ce que le derby de Kolkata soit différent.

« Faire partie d’une équipe championne met une pression supplémentaire, mais j’aime profiter de la responsabilité car cela montre que vous avez quelque chose en vous, c’est pourquoi les gens ont des attentes de votre part, car vous pouvez le faire », a-t-il déclaré.