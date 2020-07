Le Bengale oriental nomme Francisco comme nouvel entraîneur – Football

in

Le Bengale oriental a annoncé mercredi la nomination de Francisco Jose Bruto Da Costa en tant que nouvel entraîneur pour la saison à venir.

« Le Bengale oriental est ravi de confirmer la signature du nouvel entraîneur Francisco Jose Bruto Da Costa », a déclaré la brigade rouge et or dans une annonce de fin de soirée sur leur compte Twitter officiel.

29 juillet 2020

Le Goan remplacera l’entraîneur espagnol Mario Rivera sous lequel East Bengal a terminé deuxième de la I-League la saison dernière.

Francisco était l’adjoint de Nelo Vingada au Northeast United FC lors de l’ISL 2016.

Francisco a fait ses premiers pas en tant qu’entraîneur à 20 ans avec le Salcete FC.

Le résident de Margao a ensuite dirigé la structure de développement des jeunes de Salgaocar. Il a été l’ancien entraîneur des jeunes des équipes indiennes U-14, U-17 et U-19 ainsi que de l’Elite Academy de l’AIFF.

Titulaire d’une licence AFC ‘A’ de Jamshedpur en 2008, Francisco détient également une licence Pro sous l’AFC.

On ne sait toujours pas si le Bengale oriental jouera dans la Super League indienne de premier plan ou dans la I-League.

Suite à leur rupture avec Quess Corp, le club centenaire a déjà récupéré ses droits sportifs et serait en pourparlers avec Universal Success Enterprises Limited, basé à Singapour, et appartenant à NRI Prasoon Mukherjee, né à Calcutta.

La ministre en chef du Bengale occidental, Mamata Banerjee, est également enthousiaste pour l’incursion rouge et or dans l’ISL et le gouvernement de l’État aide à recruter un investisseur.

Leur rival Mohun Bagan devrait faire ses débuts après leur fusion avec ATK et il reste à voir si la ligue de premier plan verra le derby tant attendu.

