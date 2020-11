Le bébé de Christina Perri aura besoin d’une intervention chirurgicale immédiate à sa naissance: «  Il y a une complication  »

2020-11-13 21:00:06

Christina Perri a révélé que son bébé aura besoin d’une intervention chirurgicale dès sa naissance, car ils ont une «complication» avec leurs intestins.

Le bébé de Christina Perri devra être opéré dès sa naissance.

Le hitmaker «Jar of Hearts» a été transporté à l’hôpital plus tôt cette semaine après avoir connu des «complications» avec sa grossesse actuelle, et a maintenant révélé que son tout-petit avait un problème avec leurs «intestins» qui nécessitera une intervention chirurgicale immédiate une fois que Christina entrera en travail.

Mettant à jour ses fans sur Instagram, Christina a déclaré: «Il y a beaucoup plus dont nous devons faire attention. Bébé pouvait venir à tout moment. Fondamentalement, il y a une complication avec les intestins du bébé. Le bébé doit actuellement subir une opération à son arrivée. Nous passerons du temps à l’hôpital.

«Nous allons nous préparer pour [the NICU], mais tout peut arriver. Nous allons juste rester optimistes. Je suppose que le plus important, c’est que nous espérons que le bébé restera à l’intérieur et pourra devenir aussi grand que possible avant ce grand événement qu’il doit traverser. Il ne reste que quelques semaines, alors je vais essayer de me détendre et d’espérer pour le mieux.

La chanteuse de 34 ans – qui a déjà sa fille de deux ans Carmella avec son mari Paul Costabile – a révélé cette semaine qu’elle avait été hospitalisée parce que son bébé «avait un problème».

Elle a écrit sur les réseaux sociaux à l’époque: « Hé les amis. Eh bien, rien ne se passe jamais comme nous le prévoyons. Bébé a un problème, alors je vais être là jusqu’à ce qu’il soit temps pour bébé de sortir. Ce qui pourrait être très bientôt, ce qui est très tôt.

«S’il vous plaît, envoyez un peu d’amour de votre cœur au petit cœur qui bat en moi pour que nous réussissions tous. Je suis reconnaissant aux médecins et aux infirmières et je ferai tout ce qu’ils nous suggéreront de faire.

La peur de la santé de Christina survient après avoir subi une fausse couche dévastatrice en janvier alors qu’elle était enceinte de 11 semaines.

L’auteure-compositrice-interprète a déclaré à propos de sa fausse couche à l’époque: « Aujourd’hui, j’ai fait une fausse couche. Bébé avait 11 semaines à l’époque. Nous sommes choqués et complètement navrés. Nous n’étions qu’à une semaine de partager la nouvelle, alors j’ai l’impression que c’est Je veux continuer à aider à changer l’histoire et la stigmatisation autour des fausses couches, du secret et de la honte.

«Je suis tellement triste mais pas honteux. Je me suis toujours rappelé à quel point les femmes sont incroyables et puissantes pour faire la vie et guérir. À toutes les mères qui ont été ici et qui seront ici, je te vois et je t’aime. Je suis si triste mais pas découragé. Quand le moment sera venu, nous essaierons à nouveau, mais aujourd’hui, nous pleurons notre petite vie perdue. (sic) «

