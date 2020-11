Le beau-frère de Chris Pratt répond qu’il est appelé le pire Chris

Quelques précisions pour ceux qui le demandent peut-être: il y a quelques semaines, les utilisateurs de Twitter ont commencé à débattre de qui était le pire des Chrises d’Hollywood (à savoir Chris Hemsworth, Chris Evans, Chris Pine et Chris Pratt). Pour une myriade de raisons, y compris ses convictions politiques et un récent appel aux fans de voter pour son film aux People’s Choice Awards, Monde jurassique et gardiens de la Galaxie La star Chris Pratt était considérée comme la moins bonne.