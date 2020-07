Le Bayern pourrait jouer le match retour contre Chelsea à Munich

Le Bayern Munich peut disputer son match retour de la Ligue des champions contre Chelsea dans ses propres stades. L’UEFA l’a annoncé jeudi. Le match se déroulera le 7 ou 8 août devant des sièges vides. le match aller à Londres s’est soldé par une victoire 3-0 des munichois. Les trois autres matches aller, qui n’ont pas encore été disputés, auront lieu à Turin, Manchester et Barcelone comme prévu.

Toujours en Europa League, les huitièmes de finale restants se dérouleront le 5 ou le 6 Août dans les stades de l’équipe à domicile. Le Bayer Leverkusen reçoit ainsi les Glasgow Rangers (match aller: 3: 1) dans le BayArena, tandis que le VfL Wolfsburg doit se rendre à Kharkiv pour le match retour contre Shakhtar Donetsk (match aller: 2: 2). L’Eintracht Frankfurt jouera au FC Basel (Hin: 0: 3).

Part 2 of our #UCL draw preview. Yes, we haven’t forgotten that @FCBayernUS still has to face @ChelseaFC. This is here for the sake of discussion. #FCBayern @ChampionsLeague https://t.co/H3uydC1SK4