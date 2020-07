Le Bayern Munich et le RB Leipzig repartent: transpirer pour Lisbonne

Ligue des champions: c’est ainsi que le Bayern a joué lors de la dernière défaite contre Manchester United en 1999

1/18 Aujourd’hui, il y a 20 ans, l’heure probablement la plus amère de l’histoire du club du FC Bayern s’est produite lorsque Manchester United a arraché le titre de champion de Munich, qui était censé être sûr, avec un double coup à la dernière seconde.

2/18 Après que Mario Basler eut donné un coup franc au FCB dans les premières étapes du Camp Nou à Barcelone, le Bayern a raté la décision avec des buts en aluminium de Scholl et Jancker. Il faut se venger….

3/18 Dans le temps additionnel, les Anglais ont tourné la rencontre: d’abord Teddy Sheringham a marqué d’un tir bas, puis le remplaçant Ole Gunnar Solskjaer a rendu la tragédie bavaroise parfaite sur une courte distance. Alors le FC Bayern a continué.

4/18 OBJECTIF – OLIVER KAHN: Trois ans plus tard, il devait faire une grosse erreur en finale de Coupe du monde, face aux Red Devils il était irréprochable sur les deux buts. Néanmoins, la faillite l’a épuisé énormément: «Rien de plus ne s’est passé mentalement et physiquement», décrit-il la période d’après.

5/18 DÉFENSE – MARKUS BABBEL: A neuf ans, le natif de Munich a déjà rejoint la jeunesse du FCB et devrait rester jusqu’en 2000 avec une petite pause. Champion d’Europe, vainqueur de la FA Cup avec Liverpool et plus récemment entraîneur en Australie.

6/18 LOTHAR MATTHÄUS: À ce jour, le remplacement du chef de la défense (Matthäus le voulait) est en discussion dix minutes avant la fin du match. Effenberg a ensuite parlé d’un « arrière-goût fade », Hitzfeld a admis que cela rendait l’équipe moins sûre.

7/18 SAMUEL KUFFOUR: Les photos de Kuffour, qui a coulé sur l’herbe en pleurant quelques secondes après la fin du match, ont fait le tour du monde. Au cours de ses douze années avec le FCB, le Ghanéen a toujours été bon pour une erreur, mais il est néanmoins devenu un favori des fans.

8/18 THOMAS LINKE: Le défenseur central a commencé sa première saison au FCB après six ans avec Schalke 04. Après avoir pris sa retraite en 2008, il a été directeur sportif du RB Salzburg et pendant de nombreuses années directeur sportif du FC Ingolstadt.

18/09 MICHAEL TARNAT: « Fir » Tarnat, l’arrière gauche au tir puissant, a osé sauter sur l’île de Manchester City après les six ans du FC Bayern. Après une saison, il est retourné en Allemagne à Hanovre, où il a mis fin à sa carrière en 2009.

10/18 MITTELFELD – STEFAN EFFENBERG: Effe a joué pour le FCB de 1990 à 1992 et est revenu six ans plus tard via Florence et Gladbach. En tant qu’entraîneur à Paderborn et manager à Uerdingen, le tigre a eu moins de succès après sa carrière de joueur.

11/18 JENS JEREMIES: Malgré des compétences techniques limitées, le « German Gattuso » a réussi sans relâche 344 matches de Bundesliga et 54 matchs internationaux. Six championnats, un titre CL et une finale de championnat du monde peuvent être vus.

12/18 MARIO BASLER: Rencontré après six minutes quand il a coulé un coup franc à plat dans le coin du gardien de Schmeichel. En novembre de l’année, il est rentré chez lui au FCK, et les années précédentes, il était encore dans l’herbe dans les ligues inférieures.

13/18 ALEXANDER ZICKLER: Douze ans au FCB, souvent sous-estimés, mais toujours précis quand c’était nécessaire. Il a même travaillé douze fois pour l’équipe DFB. A suivi Marco Rose de Salzbourg à Gladbach et y est également son assistant.

14/18 STURM – CARSTEN JANCKER: Longtemps seul en première ligne, Jancker a fait un repli spectaculaire sur la barre transversale dans la phase finale. Quelques minutes plus tard, le désastre a commencé …

15/18 Remplacé par – MEHMET SCHOLL: Cinq minutes avant Jancker, le milieu de terrain a échoué avec un cric sur le poteau. Le fin technicien, qui a disputé 469 matchs avec le Bayern en 15 ans, était déjà prêt à applaudir.

16/18 THORSTEN FINK (debout à gauche): En plus de 236 matchs pour le Bayern, le solide six a également joué pour Wattenscheid et le KSC. Sa carrière d’entraîneur l’a conduit à Ingolstadt, Bâle, HSV et Austria Vienna jusqu’à Vissel Kobe, où il a entraîné Andres Iniesta.

17/18 HASAN SALIHAMIDZIC: Remplacé à la 89e minute pour prendre un temps d’arrêt. Avant le début de la saison, le directeur sportif d’aujourd’hui venait de HSV et il a également joué pour la Juve et Wolfsburg. La Bosnie-Herzégovine a remporté quatre fois le titre de Joueur de l’année.