Le Bayern II célèbre sa première victoire à l’extérieur de la saison après deux défaites contre Wehen Wiesbaden

Le FC Bayern Munich II a célébré sa première victoire à l’extérieur de la saison avec une victoire 4-2 au SV Wehen Wiesbaden. Le deuxième remplaçant des champions du record a gagné après avoir été deux fois derrière. Le vainqueur du match était Timo Kern, qui a mis en place un double pack.

Kern a inscrit ses deux et trois buts cette saison et a également marqué le but décisif du point à la 49e minute du match. Avant cela, il y avait déjà beaucoup d’offres dans la BRITA Arena en première mi-temps, même si aucun spectateur n’était autorisé en raison de la pandémie corona.

En première mi-temps, Gianluca Korte (9e) et Jakov Medic (39e) ont mis les hôtes en tête avec de fantastiques baisses directes, mais Kern (33e) et Leon Dajaku (43e) avaient la bonne réponse.

Après la tête, le Bayern a longtemps géré la tête avant que les contractions ne reviennent dans la phase finale et aient d’énormes chances d’égaliser grâce à Maurice Malone (75e) et Sascha Mockenhaupt (79e). Le Bayern a cependant fait mieux et a rencontré l’arrière gauche Remy Vita (82e) après une contre-attaque au score final.

Ici vous pouvez lire le téléscripteur en direct pour les contractions contre le Bayern II!

Hansa Rostock continue donc de mener le classement avec 14 points. Les Mecklembourgois peuvent prolonger leur avance à 1. FC Kaiserslautern lundi. Le deuxième est actuellement 1860 Munich (également 14 points).

3. Ligue: Le tableau après le match du Bayern lors de la 8e journée