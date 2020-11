Le Bayern fait transpirer pour une victoire 3-1 à Stuttgart – Football

Kingsley Coman a marqué un but et en a inscrit un autre alors que le Bayern Munich est venu d’un but pour battre le VfB Stuttgart 3-1 samedi et rester en tête de la Bundesliga. C’était le septième match consécutif que le Bayern, qui affrontera l’Atletico Madrid en Ligue des champions la semaine prochaine, a concédé un but, et leurs faiblesses défensives ont été révélées à plusieurs reprises par l’équipe de Stuttgart.

Cependant, ils ont réussi à inverser le jeu et à dégager deux points en haut du tableau alors qu’ils poursuivent une neuvième couronne consécutive de la ligue.

« Nous savons que pour le moment, nous ne remportons aucun prix de beauté pour notre jeu, mais nous livrons des résultats », a déclaré l’entraîneur du Bayern Hansi Flick, dont l’équipe devait également revenir d’un but lors de leur match nul 1-1 avec le Werder Brême en dernier la semaine. «Il était donc important que nous retrouvions notre chemin dans le match après avoir pris du retard et que nous ramenions les trois points à Munich. C’est ce qui compte, même si nous savons tous que nous pouvons mieux jouer », a ajouté Flick.

Les hôtes ont pris les devants à la 20e minute après que Tanguy Coulibaly ait battu le gardien Manuel Neuer au ballon pour marquer. Philipp Foerster aurait dû doubler l’avance de Stuttgart quand il a tiré large de trois mètres, et Neuer a eu la chance de se voir accorder une faute après avoir perdu la possession dans la surface, permettant à Foerster de mettre le ballon dans le filet.

Coman du Bayern a puni l’équipe locale, les frappant à la pause pour égaliser à la 38e minute. Le meilleur buteur de Bundesliga, Robert Lewandowski, qui avait frappé le poteau avec une tête précoce, a inscrit son 12e but en championnat de la saison sur un coup de mi-temps grâce à une aide de Coman pour renverser la situation. Stuttgart a continué à se tailler des occasions en seconde période et Neuer a bien joué pour garder les visiteurs devant. Ce n’est que lorsque le tir bas de Douglas Costa à la 87e a porté le score à 3-1 que les Bavarois ont pu respirer plus facilement.

Le Bayern compte 22 points avec le RB Leipzig deuxième sur 20 après avoir battu Arminia Bielefeld 2-1. Le Borussia Dortmund a chuté à la troisième place sur 18 après avoir subi un choc 2-1 à domicile contre Cologne.