Le batteur de Riz Ahmed poursuit sa vie après une perte auditive

Être incapable d’entendre et incapable d’écouter sont deux problèmes très différents, et dans le premier film de Darius Marder «Sound of Metal», Riz Ahmed donne une performance extraordinaire en tant que batteur expérimental punk-metal et toxicomane en convalescence forcé de se retrouver face à lui. face avec les deux.

Marder (qui a co-écrit avec son frère, Abraham) crée un monde qui se sent vécu et des personnages variés qui semblent tous avoir un kilométrage. L’écriture laisse des questions sans réponse, que les téléspectateurs peuvent interpréter soit comme frustrantes, soit comme le reflet du protagoniste, qui se retrouve sans gouvernail lorsqu’il perd son audition; Dans tous les cas, la performance d’Ahmed contribue grandement à maintenir le film ensemble.

Son personnage, Ruben, vit dans un camping-car avec sa petite amie Lou (Olivia Cooke, «Ready Player One»), et les deux forment un groupe de tournées réputé, sinon des contrats d’enregistrement lucratifs. Un jour, l’ouïe de Ruben disparaît soudainement, brusquement; un médecin l’informe qu’il ne retrouvera pas son audition, bien qu’une chirurgie implantaire coûteuse soit une option. Profondément secoué et inquiet de l’état de sa sobriété de quatre ans à cause de l’héroïne, Ruben se rend dans un établissement recommandé par son manager, qui fait partie d’une communauté sourde plus large.

La cure de désintoxication est dirigée par le vétérinaire vietnamien Joe (Paul Raci), dont le plus grand défi est d’amener Ruben à embrasser l’idée de calme, à la fois au sens audible et spirituel. Ruben commence à s’installer dans la communauté – en apprenant la langue des signes américaine, en se faisant de nouveaux amis et en essayant d’absorber les leçons que Joe doit enseigner – mais l’attrait de Lou et la vie qu’il a laissée derrière lui le conduisent à des choix difficiles.

L’une des meilleures caractéristiques de «Sound of Metal» est son refus de se livrer à des clichés de triomphe de l’esprit humain qui pèsent si souvent sur les récits de handicap. La perte auditive de Ruben est soudaine et choquante, et alors que l’éditeur Mikkel EG Nielsen («Beasts of No Nation») utilise le montage pour décrire les expériences et les progrès de Ruben dans la communauté, ni le montage ni la partition d’Abraham Marder n’essaient d’appuyer sur nos boutons «Rocky» .

Cet engagement envers le réalisme va jusqu’à la performance d’Ahmed, qui ne craint pas la terreur ou l’apitoiement sur soi qu’un musicien ressentirait quand soudainement privé de sa capacité à apprécier et à créer au sein de la forme d’art qu’il a choisie. C’est le genre d’acteur qui comprend qu’un silence intense peut communiquer plus qu’un grand discours, et Ahmed est toujours fascinant. Il en va de même pour Raci, un acteur de théâtre et musicien qui apporte avec lui le genre de gravité qui fait de Joe un homologue fascinant du volatile Ruben.

Le scénario des Marders place Ruben dans de multiples situations – concernant son entrée en cure de désintoxication, sans parler de certaines décisions importantes qu’il prend à la fin du film – qui jouent brusquement, comme si nous avions raté des conversations que Ruben aurait eues avant de prendre une telle décision. grands pas. «Sound of Metal» suppose également que les téléspectateurs connaissent déjà les implants cochléaires et pourquoi ils sont un sujet de controverse dans la communauté sourde (notamment explorée dans le documentaire nominé aux Oscars «Sound and Fury») plutôt que d’offrir une exposition. Bien sûr, il s’agit d’un film dans lequel tous les dialogues parlés sont sous-titrés alors qu’aucune conversation ASL ne l’est, alors peut-être que le but ici est de faire en sorte que les membres de la communauté auditive se sentent aussi désorientés que Ruben l’est pour une grande partie de la film.

Ce que le public auditif pourra expérimenter, c’est la conception sonore complexe de Nicholas Becker («Gravity») et de son équipe, qui nous emmène dans la tête de Ruben pour capturer les distorsions et les silences qu’il éprouve à mesure que son audition diminue. La notion de son subjectif n’est pas nouvelle dans les films – Hitchcock a parfois joué avec, et Liberace, de toutes les personnes, a joué le rôle d’un musicien qui devient sourd dans «Sincerely Yours» de 1955, qui décrit son expérience via la bande originale – mais Becker et la société forge un paysage sonore essentiel pour comprendre le personnage.

«Sound of Metal» est une histoire de perte, mais aussi de potentiel à gagner. Alors que le personnage d’Ahmed vise la transcendance, le film est déterminé à se pousser vers une ambiguïté satisfaite, une avec autant de possibilités que d’obstacles, pour finalement s’installer lui-même et son musicien protagoniste au centre d’une existence ouverte.