Le #batterygate d’étranglement de l’iPhone empêche Apple de saigner de l’argent

Les rouages ​​du système judiciaire tournent lentement mais sûrement vers la justice, et le verdict selon lequel Apple doit payer 113 millions de dollars dans le soi-disant «batteryygate» pour iPhone en justice dans 30 États, est un exemple de justice rendue mieux tard que jamais.

En 2016, Apple a résolu le problème des redémarrages aléatoires de l’iPhone 6 avec la mise à jour iOS 10.2.1, lissant les pics de demande de batterie d’un bloc d’alimentation vieillissant en les dispersant sur plusieurs cycles rapides. Malheureusement, cela signifiait également limiter la puissance du processeur et, même si la mise à jour entraînait 80% d’arrêts de l’iPhone 6 en moins, selon les rapports d’Apple à l’époque, cela signifiait également que les iPhones fonctionnaient lentement comme de la mélasse.

L’autre problème était qu’Apple conservait également ce système de gestion de l’alimentation dans les prochaines mises à jour iOS, sans avertissement, et une fois que la batterie de l’iPhone 7 serait suffisamment âgée, elle deviendrait un peu plus lente et moins réactive, à moins que vous l’avez ouvert et changé la banque d’alimentation avec une toute nouvelle. Tim Cook s’est excusé, une explication d’étranglement et un avertissement ont été émis, un un recours collectif qui a abouti à 25 $ par demandeur a été déposé, et le reste appartient à l’histoire.