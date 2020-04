Le Batman recule à cause du coronavirus – Africadaidly

Warner Bros a décidé de pousser « The Batman » de Matt Reeves du 25 juin 2021 au 1er octobre 2021.

Le film, comme beaucoup, a subi des revers de production en raison de la pandémie de coronavirus en cours.

Le réalisateur Reeves (les films «La planète des singes») est à la tête de la très attendue sortie de super-héros, avec Robert Pattinson (à venir «Tenet», «The Lighthouse», «Good Time») avec le détective vigilant de Gotham City, Batman et le milliardaire Bruce Wayne. Zoë Kravitz («Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald», «Mad Max: Fury Road») joue aux côtés de Pattinson dans le rôle célèbre et infâme de Gotham dans le rôle de Selina Kyle; Paul Dano («Love & Mercy», «12 Years a Slave») comme Edward Nashton; Jeffrey Wright (les films «Hunger Games») en tant que James Gordon du GCPD; John Turturro (les films «Transformers») en tant que Carmine Falcone; Peter Sarsgaard («The Magnificent Seven», «Black Mass») en tant que Gotham D.A. Gil Colson; Jayme Lawson («Farewell Amor») en tant que candidate à la mairie Bella Reál; avec Andy Serkis (les films «La planète des singes», «Black Panther») comme Alfred; et Colin Farrell («Les animaux fantastiques et où les trouver», «Dumbo») dans le rôle d’Oswald Cobblepot.

Reeves et Dylan Clark (les films «La planète des singes») produisent le film, avec Simon Emanuel, Michael E. Uslan, Walter Hamada et Chantal Nong Vo comme producteurs exécutifs. L’équipe créative de Reeves dans les coulisses comprend Greig Fraser, directeur de la photographie nominé aux Oscars («Lion», «Dune» à venir); son concepteur de production «Planète des singes», James Chinlund; les éditeurs William Hoy (les films «La planète des singes») et Tyler Nelson («Rememory»); Le superviseur des effets visuels oscarisé Dan Lemmon («The Jungle Book»); Dominic Tuohy, superviseur SFX nominé aux Oscars («1917», «Star Wars: Episode IX – The Rise of Skywalker»); Mélangeur sonore nominé aux Oscars Stuart Wilson («1917», la franchise «Star Wars»); La costumière oscarisée Jacqueline Durran («1917», «Little Women», «Anna Karenina») et les créateurs de costumes Glyn Dillon (la franchise «Star Wars») et David Crossman («1917», la franchise «Star Wars») ; styliste Zoe Tahir (à venir «No Time to Die», «Spectre»); et la créatrice de maquillage nominée aux Oscars Naomi Donne («1917»).

Pendant ce temps, le studio a « The Flash » qui monte d’un mois du 1er juillet 2022 au 3 juin 2022, tandis que « Shazam! 2 ”est retardé du 1 avril 2022 au 4 novembre 2022.