Le Batman La « prochaine évolution » pour le personnage dit Jeffery Wright

Le Batman acteur Jeffery Wright est récemment allé sur SiriusXM Le spectacle Jess Cagle pour parler un peu du prochain grand film de la saga Batman. Le film était en production à l’étranger lorsque la fermeture d’Hollywood a commencé et devrait accélérer la production à la fin. Cela a retardé le film jusqu’au 1er octobre 2021, après sa sortie initiale en juin. Wright commente ce que lui et le réalisateur Matt Reeves et Batman lui-même Robert Pattinson tentent d’accomplir avec cette version de The Dark Knight, y compris comment il a été époustouflé par la Batmobile.

« Mon point de vue est – la façon dont j’explique ce que nous faisons est, comme avec tout film, nous travaillons ensemble pour créer une ambiance, pour créer une idée, un cadre, un ton », a déclaré Wright. « C’est la prochaine évolution depuis 1939, lorsque ces histoires ont commencé. C’est la prochaine évolution de Gotham. Je travaille donc sur la scène [director] Mat [Reeves] fournit et travaille également sur ce [star] Robert [Pattinson] fait. Nous essayons de créer ensemble quelque chose qui est le nôtre, mais qui est aussi Batman. J’ai lu le script de la Batmobile et je me suis dit: « Ouais, c’est ça », « at-il dit. »[Bruce Wayne] a créé la voiture de muscle la plus badass que vous puissiez imaginer, mais elle est ancrée à Gotham. Il est fondé sur Americana. « (Citations trouvées sur The Hollywood Reporter)

Je reste prudemment optimiste à propos de celui-ci. Ils ont en effet entouré Pattinson avec un casting talentueux, avec Wright, Zoe Kravitz, Paul Dano, Colin Farrell, Andy Serkis, Peter Sarsgaard, et John Turturro fait également partie de la distribution. Reeves a fait un excellent travail avec son Planète des singes films et Laisse moi entrer ainsi que. Tout est mis en place pour en faire une sortie spéciale pour cette version de Batman.

Le post The Batman La « prochaine évolution » pour le personnage dit Jeffery Wright est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.

Partager : Twitter

Facebook